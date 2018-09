Un home mor atropellat de matinada per un turisme a Vilafranca del Penedès

Un vianant va morir atropellat per un turisme la matinada d'ahir a la C-243a a Vilafranca del Penedès, segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre es va rebre a les 00.04 de dissabte al quilòmetre 9,9 de la C-243a, que connecta la capital de l'Alt Penedès amb Sant Sadurní d'Anoia. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va atropellar un vianant, un home de nacionalitat marroquina. A conseqüència de l'impacte, l'afectat va resultar ferit crític i va ser traslladat a l'hospital de Bellvitge. Finalment, l'home va morir ahir al matí al centre hospitalari. El sinistre va deixar també un ferit de caràcter lleu, que no va precisar trasllat a l'hospital.

D'altra banda, un xoc entre dos cotxes a la C-16 a Cercs (Berguedà) va deixar ahir un balanç de sis ferits, dos de gravetat, i cues quilomètriques de fins a 15 quilòmetres (9 en sentit túnel del Cadí i 6 en direcció Berga). L'avís del sinistre es va rebre a les 12.16 hores al quilòmetre 107 de l'Eix del Llobregat, a tocar de la central tèrmica de Cercs. Per causes que encara es desconeixen es va produir una col·lisió entre dos turismes amb el resultat de dos ocupants d'un dels cotxes ferits de gravetat i evacuats en helicòpter al Parc Taulí de Sabadell i a la Vall d'Hebron de Barcelona.

Els altres quatre afectats presentaven ferides de menys gravetat i han estat traslladats al proper hospital de Berga. Set dotacions dels Bombers han treballat en l'accident i han fet tasques d'excarceració dels ferits, que es trobaven atrapats en la ferralla.