Marta Rovira reclama «consens» i «grans acords» a l'independentisme

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, va intervenir ahir per sorpresa al Consell Nacional del partit a través d'una connexió telemàtica en directe des de Suïssa, on resideix des que va marxar a l'estranger. La republicana va voler aprofitar l'ocasió per reclamar a l'independentisme que «s'assegui i consensuï». «I consensuar no significa uniformar, significa arribar a grans acords per avançar», va matisar. Per a Rovira, l'exemple més clar d'aquesta estratègia i del resultat que dona va ser l'1-O. «Va ser possible gracies al consens entre actors polítics i moviments socials, per la complicitat entre institucions democràtiques i ciutadania, per la coherència entre els mandats democràtics i al moviment popular, coherència entre política i carrer. És la gran lliçó, que avancem quan generem aquests grans consensos i només així l'independentisme pot ser una opció atractiva i majoritària», va sentenciar.

En aquest sentit, Rovira va refermar que l'1-O va ser «un punt de partida, de lliçons apreses i un exercici de sobirania democràtica». Per a Rovira, de fet, «no va ser cap delicte sinó un punt de no retorn, perquè la majoria que va sortir al carrer ho va fer a votar de forma sobirana, pacíficament i democràtica. I això ja no pot tenir marxa enrere». Segons la republicana, actualment i des de l'1-O, «els ciutadans se senten sobirans per decidir què volen ser i decidir la república que volen construir».

L'adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, també va participar al Consell Nacional de la formació convocat per presentar la nova estratègia del partit, sorgida dels documents aprovats a la seva darrera assemblea nacional. Així, el republicà va demanar seguir aquest full de ruta per «crear les condicions» interna i externament que afavoreixin la celebració d'un referèndum acordat i avalat internacionalment. Però, conscient que l'Estat no té intencions de pactar aquesta consulta, Aragonès no va dubtar en reclamar determinació als seus per «forçar l'Estat a negociar l'exercici del dret a l'autodeterminació».