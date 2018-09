Mena creu que Valls vol acabar a Barcelona una «carrera fracassada»

El nou portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, va avisar ahir l'ex-primer ministre francès Manuel Valls que si es presenta l'alcaldia de Barcelona ho ha de fer perquè té un projecte de ciutat, ja que la capital catalana no pot ser «refugi» per a carreres polítiques «fracassades». «Ha de quedar clar que aquestes eleccions van de Barcelona, van dels interessos dels barcelonins i les barcelonines. Que ningú pensi que Barcelona pot ser el lloc de refugi d'una carrera ja fracassada com la del senyor Valls, que té uns índexs de popularitat molt baixos a França», va dir en declaracions als mitjans.

Els «comuns» estan mirant amb interès i certa distància les apostes que s'està produint sobre quins seran els rivals de l'actual alcaldessa, Ada Colau, a les eleccions municipals del 2019. «Hi ha molt ball de noms, encara no sabem quin serà el nom que presentarà cadascuna de les candidatures, però entenc perfectament que estiguin buscant el millor candidat perquè competir amb l'obra de govern d'Ada Colau i del govern del canvi a Barcelona no serà fàcil. No ho tindran fàcil», va destacar Mena.

El portaveu de Catalunya en Comú també es va pronunciar sobre la renúncia d'Alfred Bosch a ser candidat per ERC i a la previsió que prengui el relleu l'actual conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall. «Més que els noms, ens interessa molt quin és el projecte polític que defensen», va apuntar Joan Mena, que va no va dubtar a reclamar a ERC que aclareixi si amb Maragall vol «construir la Barcelona del canvi i del futur» o si «continuarà defensant el veto a la connexió del tramvia per la Diagonal».

L'estratègia a seguir de cares a les eleccions municipals va ser un dels temes que es van debatre durant la trobada del Consell Nacional celebrada ahir, en què es va ratificar la nova direcció del partit. Els canvis efectuats després de la l'abrupta marxa de Xavier Domènech, que el passat 4 de setembre va renunciar per sorpresa a tots els seus càrrecs orgànics en la formació, donen més força a Ada Colau, que ha aconseguit reforçar el seu lideratge al capdavant dels «comuns».



Ratificació de la nova direcció

La proposta que va aprovar divendres la Comissió Executiva de Catalunya en Comú i que es va ratificar ahir inclou tres coordinadors, entre ells l'alcaldessa de Barcelona, i sis secretaries per a les diferents àrees. Entre les noves cares destaquen la de Joan Mena (EUIA) com a portaveu al capdavant de la Comunicació; Susana Segovia, com a secretària d'Organització, i Agnès Petit, que dirigirà la secretaria de municipalisme en un context d'implantació territorial, amb la vista posada en les eleccions locals del 2019. La tríada de coordinadors generals la completen Candela López i Ramon Arnabat, mentre que les altres tres secretàries les ocuparan Vicenç Navarro (Formació), Conchi Abellán (Participació i Transparència) i Nati Veraguas (Feminismes)

Mena va subratllar que els canvis en la direcció no impliquen cap canvi en l'estratègia política de la formació, que pel que fa al debat sobre la sobirania de Catalunya implica la denúncia de la «violència de l'1 d'octubre», la petició de la llibertat dels líders independentistes presos i la feina per aconseguir una «distensió» del conflicte actual amb l'Estat.

El nou portaveu dels comuns, Joan Mena, va instar«totes les forces polítiques democràtiques» a exigir la llibertat dels «presos polítics», en referència als líders independentistes en presó preventiva, perquè va defensar que «no han comès cap delicte» Mena va dir que aspira que «puguin tornar a casa amb les seves famílies» perquè «no ha d'haver presos polítics».

El que hauríem d'estar exigint des de totes les forces polítiques democràtiques és que no hi ha d'haver presos polítics a les presons. No pot ser que hi hagi gent en presó preventiva de forma injusta quan no han comès cap delicte», va dir en declaracions als mitjans. El nou portaveu de la formació també va voler recordar la figura de Xavier Domènech i va explicar que a la reunió del Consell Nacional «s'han ratificat els valors que en Xavi ha aportat i aporta a l'organització: els valors del sobiranisme, del republicanisme, de la democràcia i del feminisme».