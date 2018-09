Ábalos: «El PP va independitzar fa temps l'Estat de Catalunya»

El secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment, José Luis Ábalos, va lamentar ahir la situació que el PP i el govern de Mariano Rajoy van deixar respecte a Catalunya en unes contundents declaracions a la Festa de la Rosa del PSC, a la pineda de Gavà. «Hi ha qui vol independitzar-se, i jo mai hi estaré d'acord ni ho entendré, però l'Estat s'ha anat independitzant de Catalunya fa temps, i ho va fer el PP. La dreta s'ha independitzat de Catalunya. I ho van interioritzar tant que, cada cop que venia un ministre a Catalunya, semblava que anava a l'estranger, i no a terra amiga», va etzibar. Ábalos, a més, va sortir en defensa de la delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, que dissabte va mostrar-se favorable a un indult dels presos independentistes si ho demanaven després de ser condemnats. El socialista va emmarcar les paraules en la «humanitat» de Cunillera, i va aprofitar per criticar la iniciativa que el PP va anunciar que presentarà arran de la polèmica sorgida per les declaracions de la delegada i que pretén prohibir els indults als condemnats per sedició i rebel·lió.

Per la seva banda, el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va considerar durant la diada castellera de Santa Tecla les paraules de la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, davant els seus dubtes sobre la presó preventiva dels presos polítics si s'allarga la vista oral i les va qualificar del «més valent que s'ha fet fins ara». Amb tot, Pujol va demanar al Govern espanyol que faci un pas endavant «clar» i que prescindeixi dels «focs d'artifici i del màrqueting polític», després de la possibilitat d'indult anunciada per part de Cunillera.



Iceta: «Han perdut el cap»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va clausurar els discursos de la Festa de la Rosa i va carregar contra els independentistes i contra el Govern de la Generalitat per la seva acció institucional. «Pels catalans, pel país de veritat. Menys romeries a Waterloo, més pressupostos, més lleis, més reformes i més cap, que és el que no tenen», va recomanar als sobiranistes, tot afegint entre aplaudiments que l'independentisme «ha perdut el cap». I és que, per a Iceta, «és tan obvi que no saben on van, que encara no reconeixen que l'anterior legislatura va ser un desastre».

De la mateixa manera, el líder socialista va agrair a Pedro Sánchez el govern que ha posat en marxa a l'Estat com a president, perquè segons ell, gràcies al que fa i planteja s'està demostrant que «Espanya no és el PP». «Espanya és un país millor del que ens havien contat. Espanya no és el PP ni el PP amb l'ajuda de Cs. És un país plural, amb problemes, però amb solucions que es poden aportar», va sentenciar.

D'altra banda, el Tribunal Suprem va demanar ahir una fiança de 12.000 euros a l'Associació Atenes de Juristes pels Drets Civils com a garantia de la querella presentada per aquesta organització contra el Tribunal Constitucional, l'expresident Mariano Rajoy i els seus ministres, per «impedir» la investidura de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.