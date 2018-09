Maragall aposta a Barcelona per una «llista oberta de ciutat» sota les sigles d'ERC

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, Ernest Maragall, va apostar ahir per una «llista oberta de ciutat per maximitzar els vots republicans» sota les sigles d'ERC de cara a les eleccions municipals a Barcelona. «Per al bé de la ciutat, el que fa falta és crear un projecte ambiciós i amb la màxima claredat, de contingut i de línies estratègiques», mentre que va assegurar que, per al bé de Catalunya, han de ser capaços d'articular la màxima capacitat conjunta.

Maragall va apostar per una «llista guanyadora d'ERC i no només d'ERC, una llista de ciutat, compartida, potentíssima, que reflecteixi una visió de la ciutat», i va defensar la posició de la seva formació per maximitzar els vots republicans que les diferents forces puguin aconseguir. «Estarem disposats a entendre'ns amb els companys de JxCAT, de la CUP, i dels comuns, si pogués ser», va assegurar el conseller. En reacció a aquestes paraules, l'exalcalde i president del grup del PDeCAT a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, va advertir que, «si el conseller Ernest Maragall és el candidat a l'alcaldia d'ERC, pot convertir-se en un apèndix dels Comuns, si es distreu». Margall va lloar el projecte de l'actual alcaldessa, Ada Colau, el qual va indicar que té coherència i dignitat.