El PP insisteix en un 155 «sense complexos» amb TV3 i l'escola catalana

El vicesecretari d'organització del PP, Javier Maroto, va insistir ahir en la cloenda del Dia de l'Afiliat del PP de l'Aragó al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que iniciï els procediments per aplicar un nou 155 a Catalunya i aquesta vegada «sense complexos», de més llarga durada i amb la inclusió de TV3 i l'escola catalana. «Si la competència en educació en algunes comunitats autònomes s'exerceix de forma deslleial aquesta s'ha de treure i tornar a l'Estat», va assenyalar Maroto. «I si PSOE i Cs no volen intervenir TV3, la televisió de la vergonya i l'adoctrinament, que surtin i ho diguin alt i clar», va continuar el vicesecretari d'organització del PP. «Si ahir la delegada del Govern demanava l'indult per als polítics presos i avui la vicepresidenta diu que porten massa temps a la presó, jo em pregunto, senyor Sánchez, què és el que passarà demà?», va continuar la seva qüestió Maroto, que va mostrar la seva «profunda preocupació». A les seves paraules de reacció per les declaracions de la vicepresidenta, Carmen Calvo, s'hi va sumar una piulada d'Albiol que deia: «Primer Borrell, Batet, ahir Cunillera i avui Calvo. És evident que el govern de Sanchez està desitjant deixar anar els polítics a la presó que van intentar fer un cop d'Estat la tardor del 2017».