Barcelona PP i Cs planten Torra a les festes de la Mercè

Els grups municipals de Cs i PP de Barcelona van plantar el president Quim Torra i l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, al balcó de l'Ajuntament, durant l'inici de les festes de la Mercè. El líder de PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, va lamentar que hi hagi simbologia «independentista» al balcó de l'Ajuntament, i va acusar Torra de governar contra els interessos de la ciutat. Al seu torn, la cap de files de Cs, Carina Mejías, va justificar que el grup no hagués volgut compartir balcó amb Torra perquè exclou una part de la ciutadania. Torra, Colau, el president del Parlament, Roger Torrent, i representants del govern municipal i altres grups van sortir al balcó per rebre l'arribada del Seguici.