Les càrregues de l'1-O vistes des de les càmeres de la Policia Nacional

El PDeCAT i En Comú Podem han exigit aquest dimarts al Ministeri de l'Interior que obri una investigació sobre l'actuació policial del passat 1 d'octubre, i depuri les responsabilitats polítiques que se'n puguin derivar.

"És evident que algú ha de respondre per què la Policia i la Guàrdia Civil va actuar d'aquesta manera", ha assegurat el portaveu del PDeCAT, Carles Campuzano, després de recordar que el seu grup ha registrat una proposició no de llei per reclamar que es porti a terme aquesta investigació.

En la mateixa línia s'ha pronunciat el portaveu d'En comú, Josep Vendrell, en declaracions als passadissos del Congrés abans de la reunió de la Junta de Portaveus. "Exigim al Ministeri de l'Interior que doni explicacions", ha reclamat.

"Exigim que obri una investigació i que digui a la ciutadania què és el que va passar aquell dia, qui van ser els responsables d'aquestes ordres, quina va ser la responsabilitat política que hi havia darrere d'aquestes actuacions policials", ha remarcat.

Tots dos han fet referència a les gravacions que ha fet públiques eldiario.es d'algunes de les càrregues policials que es van dur a terme a Barcelona durant la celebració del referèndum il·legal fa ja gairebé un any.

I que col·laborin amb la justícia

"Hem vist les imatges i ens demostren que és evident que algú ha de respondre per què la Policia i la Guàrdia Civil va actuar d'aquesta manera", ha assenyalat Campuzano, qui també ha assenyalat que espera que en les pròximes setmanes es pugui activar la comissió de investigació sobre aquesta qüestió que el seu grup ha demanat crear al Congrés.

Així mateix, Vendrell ha exigit a la Secretaria d'Estat d'Interior que no es comporti com, segons la seva opinió, feia el PP al Govern, i "col·labori amb la justícia" i "traslladi totes les proves que tingui als jutjats que estan investigant la desgraciada actuació policial de l'1-O.

"És una qüestió de rigor democràtic, de serietat democràtica. La ciutadania mereix un tracte millor, i explicacions sobre què es va decidir aquest dia, i cal depurar les responsabilitats judicials col·laborant amb la Justícia", ha afegit.

Col·legi Mediterrània de Barcelona

Els agents de la Policia Nacional carreguen en aquest centre de la localitat catalana a primera hora. Dos comandaments de l'escamot estan investigats per l'actuació.

L'escola Nostra Llar de Sabadell

El col·legi on havia de votar la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va ser escenari de les violentes càrregues dels agents de la Policia Nacional. A les imatges filtrades es pot apreciar la violència dels agents que esbossen portes i vidres durant la recerca de les urnes, que no culmina amb èxit. També es pot escoltar els comentaris dels agents com "Cerrajero 24 hores" o "Dónde están las putas urnas?"

El Ramon Llull de Barcelona

A les imatges d'aquest centre es pot veure centenars de congregats a la barrera humana per impedir l'accés dels agents i el diàleg que manté un agent amb ells mentre van reitirant una per una les persones congregades. Fruit de les càrregues en aquest centre, estan imputats diversos agents de l'escamot.