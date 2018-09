Colau espera que el canvi a ERC permeti rescatar el tramvia

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va assegurar ahir que espera que els canvis la candidatura d'ERC a les eleccions municipals millorin l'entesa amb la formació al consistori, amb qui no ha mantingut relacions «fàcils», segons va admetre ella mateixa. La batlle va opinar que la renúncia d'Alfred Bosch a encapçalar la llista d'Esquerra permetrà que es reprenguin negociacions per assolir «acords de ciutat» com ara la connexió del Tramvia per la Diagonal. Precisament, ERC va acabar tombant aquest projecte per desacords amb l'executiu de BComú.

L'alcaldessa va posar sobre la taula la seva voluntat d'aprofitar el que queda de mandat per poder reprendre les converses sobre el tramvia perquè «guanyarà Barcelona, hi guanyarà el transport públic i hi guanyarà la mobilitat sostenible». «Si els canvis estan orientats a fer més acords de ciutat, benvinguts siguin», va afegir.