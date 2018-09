La justícia belga es dona sis setmanes per decidir si jutja el cas contra Llarena

La justícia belga es dona sis setmanes per decidir si jutja el cas contra Llarena

El Tribunal de Primera Instància del jutjat francòfon de Brussel·les s'ha donat avui sis setmanes per decidir si és competent per jutjar el procés per la demanda de l'expresident català Carles Puigdemont i els seus exconsellers fugits contra el jutge del Tribunal Suprem espanyol Pablo Llarena.

La cort ha acordat assignar tres magistrats al procés, com havia sol·licitat l'advocat que defensa els interessos d'Espanya.

Les parts hauran ara de presentar per escrit els seus arguments.

Una vegada intercanviades les al·legacions, els tres jutges decidiran si fixen una vista per debatre exclusivament sobre el límit de la seva jurisdicció, com va demanar l'advocat que representa l'Estat espanyol, Hakim Boularbah, o si en aquesta audiència es debat sobre el fons de la qüestió, com sol·liciten els demandants.

Encara no es coneix la data per a aquesta vista, calendari que es fixarà una vegada rebuts els al·legats de les parts.

Això no obstant, l'advocat que coordina la defensa de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha assenyalat que no tindrà lloc abans de 2019.

Els demandants sostenen que unes declaracions del jutge instructor de la causa de l'1-O a Oviedo (Espanya) vulneren la seva presumpció d'innocència.

La defensa de l'Estat espanyol, que s'ha personat en la causa i sufraga les despeses de la defensa, considera que Bèlgica no té jurisdicció per "jutjar les accions de la justícia espanyola".

Puigdemont i la resta de demandants (Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret) reclamen un euro simbòlic.

El procés en primera instància podria demorar-se diversos mesos o fins a un any, segons diversos experts en dret civil belga.