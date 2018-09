El govern de Puigdemont, a Lamela: «Mai vam promoure cap acte violent»

Els vídeos de les declaracions dels exconsellers del Govern davant la magistrada de l'Audiència Nacional espanyola Carmen Lamela el passat 2 de novembre, poques hores abans que tots ingressessin a presó -Junqueras i Forn ja no n'han sortit- mostren com tots els membres van assegurar en diverses ocasions que mai van promoure ni participar en cap acte violent o que pretengués impedir l'acció policial o judicial. En els vídeos dels interrogatoris a l'Audiència Nacional, es pot comprovar com, apel·lant als seus antecedents personals i polítics, van voler argumentar que no creuen en la violència com a solució política, sinó que sempre han apostat pel diàleg i la democràcia. L'exvicepresident Oriol Junqueras va negar haver gastat cap diner públic en el referèndum de l'1-O, mentre l'exconseller de Cultura, Santi Vila, va destacar les seves negociacions amb polítics de Madrid per trobar una solució dialogada que «evités el col·lapse».

Per altra banda, ahir la Sala del 61 del Tribunal Suprem, presidida per Carlos Lesmes, va acusar els líders independentistes processats en la causa del procés de «buscar només entelar l'honorabilitat de la justícia espanyola» amb la recusacions de tots els magistrats de la sala que enjudiciarà aquest procediment. Aquesta Sala especial va rebutjar per unanimitat apartar els cinc magistrats de l'alt tribunal que jutjaran els processats, després que els consellers ho demanessi per falta de competència del Suprem per jutjar els fets.