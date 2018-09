Protecció Civil activa l'alerta per temporal marítim gairebé a tot el litoral

Protecció Civil de la Generalitat ha activitat l'alerta del PROCICAT pel temporal marítim amb fort onatge i mar de fons de component est previst previst pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) a partir d'aquest dimarts i fins dimecres a la mitjanit. Es preveu també que les onades puguin superar els quatre mestres a gairebé tot el litoral català. Per aquest motiu, des de Protecció Civil es recomana tenir molta cura a les zones portuàries, als espigons i en totes les activitats que es facin prop de la costa. Per això recomana respectar els tancaments dels accessos al litoral que es realitzin per seguretat i demana prudència a la ciutadania, encara que no hi hagi indicis de perillositat.

En aquest sentit, Protecció Civil recorda que les onades poder ser de diferent mida i alerta que amb la seva força poden arrossegar persones mar endins. Per aquest motiu, demana evitar anar a fer fotografies o contemplar com es trenquen les onades.

Protecció Civil ha recomanat als ajuntaments costaners el tancament dels accessos a espigons, esculleres i altres punts perillosos.



Prealerta pla VENCAT

L'SMC també preveu un episodi de fortes ventades a partir d'aquest dimarts al migdia i fins dimecres al vespre al litoral i prelitoral central, i parts de la Catalunya Central i Lleida. A la zona afectada, les ratxes de vent poden superar els 70 km/h. Per això, s'ha posat en marxa en fase de Prealerta el pla VENCA. Es demana precaució en els desplaçaments i en les activitats de lleure a l'exterior per la possible caiguda de branques i arbres. En el moment de les ratxes més fortes, Protecció Civil recomana evitar posar-se prop de murs de tancaments o elements similars que poden caure per l'efecte del vent. Per això proposa fixar bé o retirar els objectes de balcons i terrasses que puguin ser desplaçats per l'aire. A les zones urbanes, Protecció Civil demana evitar aturar-se prop de bastides, tanques o murs inestables mentre durin les ràfegues de vent.

En cas de conduir, el Servei Català de Trànsit recomana reduir la velocitat, corregint les desviacions per mantenir la trajectòria del vehicle, respectar la distància de separació lateral en cas d'avançar vehicles de grans dimensions, fixar-se en la trajectòria del vent a través dels arbres i arbustos de la calçada i subjectar el volent de manera forta i segura.