Puigdemont creu que la solució al conflicte Catalunya-Espanya passa per una mediació europea

"Estic preparat per viure empresonat a Espanya, si cal". Així de contundent es mostra l'expresident Carles Puigdemont a 'La crisi catalana, una oportunitat per a Europa' (La Campana), el llibre que s'ha publicat aquest dimarts a partir d'unes converses amb el periodista polític Olivier Mouton, del setmanari belga 'Le Vif/L'Express'. El líder de JxCat matisa , però, que el seu empresonament seria un "error" perquè complicaria "encara més" la possibilitat de trobar una "solució política". Puigdemont insisteix al llibre que el desllorigador del conflicte entre Catalunya i l'Estat passa per una mediació d'Europa, i opina que el president del Consell Europeu, Donald Tusk, podria fer aquest paper: "És l'únic que s'ha expressat d'una manera molt correcta".

Puigdemont també subratlla que té el "dret" i la "necessitat" de deixar la política quan la solució s'hagi normalitzat. També apunta que veu com una mena de "fracàs personal" que hagi hagut de marxar a "l'exili" perquè la seva situació actual no és la que preveia. Sigui com sigui, assevera que si mai arriba a entrar a la presó anirà "fins a la justícia internacional". "Aquesta història no s'acabarà posant els líders a la presó o forçant-los a l'exili", hi afegeix. Puigdemont també assegura que és conscient que pot passar-se "molt temps a l'exili", però reitera que aquest fet no l'impedirà que continuï treballant per normalitzar la situació a través del "diàleg".



El paper d'Europa

L'expresident de la Generalitat dedica bona part del llibre a parlar d'Europa, en critica la no reacció davant la "violència" i la "repressió" de l'Estat contra Catalunya, tot i que manté confiança perquè la comunitat internacional -sobretot la ciutadania- no giri l'esquena al conflicte: "Europa no es pot reconèixer a ella mateixa sense reconèixer aquesta realitat", hi escriu en relació al procés sobiranista. En aquest sentit, també situa el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, com a un actor clau: "No pot continuar dient que no passa res, perquè tothom està veient que sí que passa", subratlla Puigdemont, que conclou que forma part de les "responsabilitats" de Juncker informar-se de "primera mà" del que passa a Catalunya.

Sobre Europa, el cap de files de JxCat també assegura que el "silenci oficial" de la Unió Europea després del referèndum de l'1-O i la declaració d'independència del 27-O "no té per què ser una mala notícia", ja que la considera "prudent" i afirma que l'entén. Encara dins el marc de les propostes futures per a resoldre el conflicte, Puigdemont assegura que estaria "disposat a parlar" d'un referèndum sobre l'autodeterminació a Catalunya que se celebrés a tot l'Estat: "No és el procediment habitual però en podríem parlar", argumenta.

Puigdemont també repassa l'últim any polític, des dels resultats de l'1-O fins el seu retorn a Waterloo, després pel pas per la presó alemanya. En aquest relat, sentencia que si li van enganxar una balisa sota el cotxe, un dia també li poden enganxar "un explosiu".