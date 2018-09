Torra convoca d'urgència el tercer sector per abordar l'acollida de menors sols

El president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident, Pere Aragonès, i tres consellers es van reunir ahir d'urgència amb representants del Tercer Sector per analitzar la situació dels menors immigrants no acompanyats, el nombre dels quals s'ha incrementat considerablement els últims mesos. En un comunicat, la Generalitat va qualificar la situació d'«emergència social», ja que durant els primers vuit mesos del 2018 han arribat gairebé 2.000 menors, mentre que en tot 2017 la xifra no ha arribat als 1.500.

Segons va informar la Generalitat, la reunió va servir per acordar la creació d'un mecanisme de coordinació continu entre el Govern i el Tercer Sector per fer un seguiment de l'estat de la situació i coordinar de manera conjunta l'acollida dels nens i adolescents que arriben sols a Catalunya.

Un creixement exponencial, si es té en compte que en tot el 2016 van arribar 689 menors i, durant tot el 2017, 1.489. Això ha provocat col·lapses en el llocs d'acollida dels joves. Per donar resposta a aquestes necessitats, des del juny de l'any passat fins a l'agost de 2018 s'han posat en funcionament un total de 1.787 places d'acollida en més d'un centenar de centres repartits en més de 30 municipis d'arreu del país.

A la reunió hi van assistir el president, Quim Torra; el vicepresident, Pere Aragonès; el conseller d'Afers Socials i Famílies, Chakir el-Homrani; el conseller d'Interior, Miquel Buch; i la consellera de Justícia, Esther Capella. També hi eren presents la presidenta de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Francina Alsina; la vicepresidenta de la Taula del Tercer Sector, Sònia Fuertes; el president de la Confederació Empresarial del Tercer Sector, Joan Segarra, i Joan Muntaner, representant també de La Confederació.El Govern va reconèixer i va agrair l'esforç que estan realitzant les entitats social per donar resposta a aquesta emergència social de país i els representants del Tercer Sector van refermar el compromís del sector social de treballar conjuntament per garantir les màximes condicions de dignitat en l'atenció, l'acompanyament i els suports que necessiten els infants i joves migrants.