Trias dona per fet que Mascarell anirà amb Neus Munté

El president del grup del PDeCAT a l'Ajuntament de Barcelona i exalcalde de Barcelona Xavier Trias va donar per fet que el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, compartirà llista amb Neus Munté, candidata del PDeCAT a l'alcaldia de Barcelona. Amb motiu de les festes patronals de Barcelona, Trias va manifestar la seva confiança que Neus Munté sigui l'alcaldessa en la pròxima edició d'aquestes festes.

«Ens volem presentar amb Neus i amb Mascarell però volem fer-ho amb més gent i per tant tenim les portes obertes per veure si som capaços de fer un gran candidatura», va declarar Xavier Trias, que es va manifestar convençut que Munté ho aconseguirà.

L'exalcalde va subratllar que serà Neus Munté qui decideixi «com s'encapçala i com es fa la candidatura» i va assegurar que ell ajudarà a fer que hi hagi «bona sintonia» i que sigui «una candidatura potent, amb molta gent de primer nivell, amb molta força i amb una gran transversalitat».

Per altra part, Xavier Trias va recordar l'exregidor i exconseller Quim Forn i la resta d'independentistes presos i «exiliats» en la seva valoració de les festes de la Mercè. El president del PDeCAT va destacar que per primera vegada en 20 anys Quim Forn no era el dia de la Mercè al balcó de l'ajuntament celebrant les festes.