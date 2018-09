Valls revela avui si serà el cap de llista de Cs a Barcelona

La portaveu de Cs i líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, creu que l'exprimer ministre francès Manuel Valls és la millor aposta per rellançar Barcelona i vèncer els populistes i els separatistes, encara que segueix sense confirmar si avui aquest anunciarà la seva candidatura, com sembla previsible. «Seria una gran notícia per a Barcelona», va subratllar Arrimadas en referir-se a la capital catalana com la cocapital « de facto d'Espanya» en ser preguntada pels plans de Valls en aquest sentit.

Arrimadas va assenyalar que caldrà esperar a veure si avui l'ex-primer ministre fa el pas endavant, però, en tot cas, si el fa, no creu que sigui avui mateix quan reveli el seu programa electoral. No va contestar quina serà la presència de Ciutadans en aquesta plataforma electoral que, excepte sorpreses, liderarà Valls, ni com es visualitzarà la participació del partit taronja.

«Un cop es concreti la candidatura, trobarem la millor fórmula perquè sigui la guanyadora», va subratllar Arrimadas en una roda de premsa a la seu d'Alcalá. Sí que va insistir que allò que necessita Barcelona és recuperar la projecció internacional que –segons el seu parer– s'està perdent amb separatistes i populistes.