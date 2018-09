Artur Mas va demanar a la Generalitat que pagués la seva fiança

L'expresident Artur Mas i l'exconsellera Irene Rigau van presentar una sol·licitud davant el registre del Departament d'Esenyament i van demanar que fos la Generalitat la que diposités uns equips informàtics de la seva propietat per saldar la part de la fiança –gairebé 3 milions d'euros– que els reclamava el Tribunal de Comptes pels mateixos.

«Sol·licitem que s'iniciï el procediment pertinent per tal que els ordinadors adquirits pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb càrrec a la partida pressupostària END /228000100/1210/0002, puguin ser constituïts com a garantia respecte de les quantitats reclamades en la liquidació provisional», exposaven.

Aquesta partida es referia a l'aprovada el 23 d'octubre de 2014 quan el Departament d'Ensenyament va sol·licitar al CTTI una prestació de serveis consistent en l'adquisició d'ordinadors portàtils per 2.800.000 ? (IVA inclòs), indicant que responia a necessitats prèvies i recurrents del Departament. Els dos sol·licitants van al·legar que «aquests ordinadors van ser adquirits per ser utilitzats en els centres docents de la Generalitat» i, en aquest sentit, van argumentar que «per tant, formen part del patrimoni de la Generalitat i s'utilitzen per a la prestació d'un servei públic».