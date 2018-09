Barcelona commemorarà l'aniversari de l'1-O amb jornades de debat a la Model

Barcelona commemorarà el primer aniversari de l'1-O amb les jornades de debat 1 d'octubre i més. Barcelona Ciutat de Drets, que se celebraran a la Model del dia 27 de setembre a l'1 d'octubre. Organitzades per l'Ajuntament de Barcelona i les entitats de la campanya «Demà pot ser tu», de la qual formen part Òmnium Cultural, FundiPau, Irídia, Novact i l'Institut de Drets Humans de Catalunya, les conferències tenen l'objectiu de «recordar els vincles» que es van establir entre els veïns l'1-O i «denunciar que els fets no poden quedar impunes», segons va explicar el tercer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens. Jordi Évole, Txell Bonet i Marina Garcés són algunes de les personalitats que participaran a les jornades. També s'hi instal·larà una mostra amb fotografies, vídeos, obres de diferents artistes i una mapa on es visualitzarà l'1-O en dades. L'exposició estarà oberta fins al 16 d'octubre.

Asens va dir que les jornades de debat pretenen «recosir les diferents sensibilitats» i crear un «debat de contrast d'idees». Així, les jornades volen donar veu tant a les persones que van participar en l'1-O com a aquells que no ho van fer.

D'altra banda, Asens va assegurar que la commemoració del primer aniversari de l'1-O també ha de servir per «denunciar» els fets de l'1-O, que va dir que «no poden quedar impunes», així com generar una «reflexió» sobre si el referèndum «interpel·lava totes les parts».

El tercer tinent d'alcaldia de Barcelona va destacar l'«autoorganització veïnal» de l'1-O i va remarcar que la commemoració del primer aniversari vol «posar la mirada en l'esdeveniment sota la perspectiva de la mobilització social» i «contextualitzar» el fets de l'1-O en la «llarga tradició de lluites i resistències» de Barcelona.

La membre de Novact Thais Bonilla va explicar que el tancament de les jornades de debat el farà l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, i el catedràtic de Dret Constitucional Javier Pérez Royo. En la clausura també participarà per videoconferència el premi Nobel de la Pau Adolfo Pérez Esquivel, que serà presentat per l'actor Alberto San Juan.