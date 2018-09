Els diputats suspesos designaran els seus substituts

JxCat i ERC pacten que els diputats suspesos designin algú que faci les seves funcions

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

JxCat i ERC acorden portar al ple que els diputats suspesos pel Tribunal Suprem "designin" una persona que assumeixi les seves funcions a l'hemicicle, han informat fonts parlamentàries.

Aquest és un dels punts que portaran a la Comissió de l'Estatut dels Diputats perquè aquesta l'elevi al ple i es voti: és un text amb el qual tots dos grups entenen que s'atenen a la legalitat i que a més respecta les majories parlamentàries.

El primer punt proposa explícitament que el ple del Parlament voti si suspèn els diputats afectats, com dicta la interlocutòria del Suprem, i les mateixes fonts afirmen que la majoria independentista ho tombarà en el ple i llavors votarà a favor de la designació de substituts.

En concret, el text recollit per Europa Press, estableix, en el primer punt, "acordar, si escau, per majoria absoluta dels membres del ple del Parlament, la suspensió dels drets i deures parlamentaris dels diputats Carles Puigdemnt, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Sànchez", un punt que JxCat i ERC rebutjaran en el plenari.

Amb aquesta fórmula, es donaria resposta des del Parlament al que el president de la Generalitat, Quim Torra, va definir com "no acceptar" la resolució del jutge Pablo Llarena: no es desacata, però es posa de manifest que el Parlament no vol aquests diputats suspesos.

El segon punt, que els independentistes de JxCat i ERC votaran a favor en el ple, demana "acordar, si escau, que mentre duri la situació jurídica actual i no es resolguin els recursos presentats per les seves defenses, els drets parlamentaris (dels mateixos diputats) podran ser exercits pel membre del seu grup parlamentari que els interessats designin".

La interlocutòria de Llarena exposava que la Mesa del Parlament ha d'adoptar les mesures precises perquè aquesta suspensió es faci efectiva i deixava la possibilitat que els processaments suspesos poguessin ser substituïts temporalment per altres integrants de les seves candidatures.

Després d'aquest acte, JxCat i ERC van fer públic el seu desacord sobre com aplicar aquesta substitució fins al punt que el president del Parlament, Roger Torrent, va acabar suspenent l'últim ple del curs polític: els republicans apostaven per una via similar a la del dictamen que avui han fet públic i JxCat volia mantenir al marge l'expresident, Carles Puigdemont.

CARLES PUIGDEMONT

Finalment, JxCat i ERC han decidit incloure el cas diferencial de Puigdemont en el preludi de la proposta de dictamen --que no es vota--, en el capítol 'Consideracions jurídiques i polítiques', en el qual es recorda que la resolució del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, del 12 de juliol del 2018, "va declarar inadmissible el càrrec de rebel·lió que el Suprem li imputa".

"En el cas de Puigdemont, es dona la circumstància afegida que es troba en llibertat. No concorre per tant un altre dels requisits per a la suspensió", exposa el text redactat pels independentistes, que entenen que no hi ha prou amb decretar la presó provisional per aplicar-li la suspensió, sinó que l'investigat entri a la presó.

Així, la situació al ple no variarà per als grups --el diputat designat votarà en nom del suspès, mantenint el grup la majoria que va obtenir a les urnes-- però els drets dels diputats passen a una sort de representant en l'hemicicle, algú del seu propi grup.

Al que no fa referència el document és als salaris, que els diputats suspesos no cobren des que el Parlament va rebre la interlocutòria de Llarena, encara que s'entén que tots els drets que ara traspassen a un company de grup es recuperaran en cas que la seva situació judicial canviï.

ESMENES PACTADES

El document és una proposta de dictamen que les relatores Marta Madrenas de JxCat i Mònica Palacín d'ERC presentaran en la comissió de l'Estatut dels diputats prevista per al divendres a les 11.30.

Prèviament, aquesta mateixa tarda --asseguren altres fonts--, es remetrà als grups el document perquè puguin presentar-hi esmenes i, el mateix divendres, puguin introduir-les en la comissió i votar-les.

Altres fonts parlamentàries han explicat a Europa Press que el pacte entre tots dos grups inclou que no presentaran cap esmena al document que no sigui fruit de l'acord entre tots dos.

PLE

La voluntat és poder celebrar un ple abans del previst pel 2 d'octubre, el Debat de Política General, en el qual es voten propostes de resolució per les quals l'assumpte de les suspensions ha d'estar resolt.

Així, podria celebrar-se un ple amb un únic punt del dia en el qual s'abordés aquest document, i aquest plenari podria ser convocat per Torrent el mateix 2 d'octubre abans de començar el Debat de Política General.