El govern català va detectar després de l'1-O l'aturada inversora de les multinacionals

Un document elaborat per la direcció general d'Indústria de la Generalitat i ACC1O la setmana posterior al referèndum de l'1-O alertava a l'aleshores conseller Santi Vila de la preocupació de les multinacionals amb presència a Catalunya per la situació política a Catalunya.

Segons avança eldiario.es, el document, que està adjuntant en els correus electrònics incautats per la Guàrdia Civil als membres del govern català, adverteix que d'una situació d'"alarma" d'aquestes grans companyies davant de la possibilitat que Catalunya opté per una independència unilateral

En el document se citen diversos exemples de com la situació política a Catalunya la tardor passada va ser determinant per frenar inversions i condicionar moltes decisions empresarials. Entre d'altres explica com la japonesa Dens o la nordamericana van frenar una inversions a Catalunya, i que d'altres plantes situades en altres punts de l'Estat pressionaven per aconseguir aquells projectes.

Grans multinacionals com HP, EGO appliance o Picadilly Group també van trucar a la Generalitat expressant a seva preocupació per la situació i/o anunciar que replantejarien inversions. Fons d'inversió interionacionals com el de BNP Paribas també havien demant reunions preocupats per la "falta de seguretat jurídica" que es podria generar.

Segons recull l'informe, també pimes catalanes van alertar a l'administració dels efectes d'una declaració d'independència sober aranzels, boicot a productes catalans, impostos i seguetat jurídica.

El document adreçat a Santi Vila, recomana al conseller que s'abstingui d'enviar informes i documents per escrit, al mateix temps que li recordaven les dades positives que podia exhibir públicament, com el creixement de les domiciliacions fiscals d'empreses els tres primers trimestres de 2017