JxCAT i ERC deixen en mans del Parlament la suspensió dels diputats

El president del Parlament, Roger Torrent, convocarà aquesta setmana una reunió de la Comissió de l'Estatut dels Diputats, que serà l'encarregada d'elaborar un dictamen que després s'elevarà al ple, per solucionar la situació dels diputats suspesos pel Tribunal Suprem.

Fonts parlamentàries han assenyalat que la primera reunió serà aquesta setmana, tot i que encara no és clar si la qüestió es dirimirà en una sola sessió o si es dividirà en diverses, si bé tot ha d'estar encarrilat abans del 2 d'octubre, quan està previst que arrenqui el Debat de Política General al Parlament.

La convocatòria depèn de Torrent perquè, abans de començar a treballar, caldrà ratificar a la presidenta de la comissió, Marta Madrenas, que prendrà el relleu a Quim Torra, que va haver de deixar les seves funcions al capdavant de l'esmentada comissió quan va ser investit president de la Generalitat la primavera passada.

Serà Madrenas, alcaldessa de Girona, qui llavors fixi l'ordre del dia i els terminis a seguir fins a votar si s'eleva a ple el dictamen que contindrà el detall de l'acord entre JxCat i ERC, sobre si cal substituir temporalment els diputats encausats per la seva implicació en el referèndum de l'1 d'octubre i la posterior declaració unilateral d'independència.

La resta de membres de la Comissió de l'Estatut dels Diputats són José María Espejo-Saavedra (Cs), Mònica Palacín (ERC), Alícia Romero (PSC-Units), Yolanda López (Catalunya En Comú-Podem), Vidal Aragonès (CUP) i Xavier García Albiol (PPC).



L'aplicació del reglament

La Mesa del Parlament va decidir ahir traslladar la situació dels diputats encausats a aquesta comissió seguint les indicacions dels lletrats de la cambra i en virtut de l'article 25 del reglament de la mateixa.

Aquest article diu que «els diputats poden ser suspesos dels seus drets i deures parlamentaris després d'un dictamen motivat de la Comissió de l'Estatut dels Diputats» en determinats casos.

Un d'aquests casos que recull és «si és ferm l'acte de processament o obertura de judici oral i el Parlament ho acorda per majoria absoluta, atenent a la naturalesa dels fets imputats».

Ciutadans va emetre un vot particular perquè considera que el reglament del Parlament ha de quedar supeditat a la Llei d'Enjudiciament Criminal. Aquesta assenyala en el seu article 384 bis que davant «un acte ferm de processament i decretada la presó preventiva per delicte comès per persona integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels, el processat que estigués ostentant funció o càrrec públic quedarà automàticament suspès en l'exercici del mateix mentre duri la situació de presó».