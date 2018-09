El Pacte de Toledo acorda tornar a lligar la revalorització de les pensions a l'IPC

El Pacte de Toledo ha acordat aquest dimecres que la revalorització de les pensions torni a anar vinculada a l'IPC real, una mesura que arriba dos anys després de la constitució de la comissió. Segons ha explicat la diputada del PSC al Congrés dels Diputats, Mercè Perea, l'acord suposa un "punt i apart" a comissió. Aquest serà l'únic índex que es tindrà en compte a l'hora de calcular les prestacions per jubilació i que qualsevol altra modificació també hauria de ser acordada pel Pacte de Toledo. La diputada ha celebrat que la decisió s'hagi pres amb un "consens bastant ampli" i espera que amb el pas de les hores sigui "unànime", tot i que ERC de moment no ha signat l'acord.

La Comissió del Pacte de Toledo va acollir diferents compareixences des del setembre del 2016 fins al març 2017, moment en el qual es van començar a treballar amb les recomanacions. La que feia referència a la revalorització era la segona i, segons la diputada socialista, es partia de posicions "molt separades" després que "la reforma del 2013 alterés les regles de conducta" i el "diàleg social".Per Perea, vincular les pensions a l'IPC és el "nucli gordià del sistema de protecció social" i ha avisat que el sistema ha de ser sostenible "social, econòmica, política i jurídicament". La diputada també ha destacat que "ens hem de felicitar col·lectivament" per l'acord i ha afegit que recull "les voluntats de tothom amb la finalitat de generar la tranquil·litat en la ciutadania".A aquest acord han arribat PP, PSOE, Units Podem, Cs, PDeCAT, PNB i Compromís, i s'ha quedat al marge ERC.

En declaracions als mitjans, el portaveu del grup del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, ha assenyalat que l'acord assolit és de "mínims" i considera que deixa en mans de l'actual govern "si decideix posar en marxa una modificació respecte al 2013", quan el PP va aprovar una pujada de les pensions del 0'25% anual mentre la Seguretat Social estigués en dèficit, un dels principals motius de protesta del col·lectiu de pensionistes i dels sindicats.Per això, ha coincidit amb els altres grups que la referència seria recuperar la base de les recomanacions del 2011, que contemplava incloure més factors per a la revalorització de les pensions. "Cal posar l'accent en els consensos" ha assenyalat Campuzano citant que tot es remet a "tornar al 2011".

"En el sistema de pensions, la bona política és la que vincula el nivell d'exigència amb la sostenibilitat del sistema", ha valorat, convidant a les forces polítiques a "fer un esforç" i reformar el que va quedar de les recomanacions del 2013. "Hi cap tot", ha dit sobre altres indicadors i factors que s'hi podrien tenir en compte.Des del PNB, Iñaki Barandiaran, ha assenyalat que la inflació era "el risc al que havíem de fer front" amb el tema de les pensions, mentre que la consideració de l'IPC "era d'un consens amplíssim".Per la seva banda, Ignasi Candela, de Compromís, ha assenyalat que avui "és un dia positiu".

"És un dia de reivindicació del paper de la política, del parlamentarisme i de la capacitat d'arribar a acords", ha assenyalat, qui ha agraït la "capacitat de negociació i flexibilitat" dels partits polítics però també gràcies als sindicats i a les mobilitzacions protagonitzades pels pensionistes.