Quim Torra diu que posarà en marxa la constitució catalana

El president de la Generalitat, Quim Torra, va presentar ahir el Pla de Govern per a la XII legislatura amb dos punts destacats: aspira a un mandat complet de 4 anys, i a activar un Fòrum Social, Cívic i Constituent que serveixi per «començar a establir les bases per a una futura constitució» catalana.

En presentar aquest pla de govern després de la reunió del Consell Executiu, va precisar que aquest fòrum dependrà de la Conselleria de Presidència, que lidera Elsa Artadi, i buscarà la implicació de tota la ciutadania catalana, amb mecanismes que no va detallar.

Aquest fòrum serà el responsable d'impulsar un «procés constituent» a Catalunya, que duraria els quatre anys de mandat i que serviria per posar les bases de la constitució i també de l'arquitectura institucional d'un eventual Estat independent català. Va concretar que aquest fòrum ha de «traçar les línies del que el país es proposa en la seva marxa imparable cap a la república catalana» i va garantir que serà ampli, plural i molt divers, assegurant que estarà en marxa abans del 15 d'octubre.

Aquest fòrum tindrà delegacions a totes les vegueries de Catalunya, segons va assegurar Torra, exposant que ja té els «noms» per liderar-lo -més enllà de la mateixa consellera Artadi-, però va demanar temps per fer-los públics i poder així polir els detalls que manquen.



Les lleis suspeses pel TC

El president de la Generalitat també va avisar que si el Govern no retira tots els conflictes d'inconstitucionalitat contra les catorze lleis socials de la Generalitat, l'executiu català «aprovarà de nou el seu contingut» al Parlament per «aixecar» així la seva suspensió.

Torra va al·ludir a la intenció del Govern de Pedro Sánchez de retirar alguns dels conflictes d'inconstitucionalitat contra lleis catalanes. «El Govern espanyol és un govern de progrés i compromès amb les polítiques socials, per la qual cosa hauria d'aixecar-los tots i de manera immediata», va dir en referència als esmentats recursos.

Després d'una anterior legislatura marcada pel fet que Puigdemont es va donar 18 mesos per esgotar-la, Torra va refusar posar-se terminis. «Després de l'any passat, no ens posem límits ni calendaris, però ens posem tota la determinació» per seguir avançant en el projecte sobiranista. Així, el president català va assegurar, d'una banda, que vol implementar una república catalana però, de l'altra, no va definir els terminis en els quals vol concretar-la i va assegurar que vol esgotar el seu mandat. «No em plantejo en absolut anar a eleccions», va resoldre.

Torra sí que va exposar que manté com a objectiu «restituir» Carles Puigdemont com a president de la Generalitat en el cas que això fos legalment possible -ara mateix no ho és-, el Parlament el podria impulsar sense necessitat de convocar eleccions, per la qual cosa seria compatible esgotar els quatre anys de mandat.



Suport per aprovar els comptes

Torra també va assegurar que cercarà les aliances necessàries per aprovar els Pressupostos catalans de 2019. Va assenyalar que els potencials socis del Govern són la CUP i els comuns, i que no preveu tractar de sumar el PSC -tampoc Cs ni PP.

Va avançar que el seu Govern aspira a «augmentar progressivament» la despesa social en àmbits clau com l'ensenyament, la sanitat i els serveis públics, però va advertir que per a això necessitarà que algun partit de l'oposició doni llum verd als comptes públics catalans.



Quatre eixos, 1.000 mesures

En una roda de premsa de més de dues hores, Torra va presentar un pla de Govern amb cuatros eixos: una Catalunya cohesionada; una economia pròspera, responsable i sostenible; una societat enfortida democràticament, lliure i justa; i una Catalunya oberta al món. Per complir-los, va assumir que la Generalitat haurà d'incidir en 22 àmbits d'actuació; 93 objectius; més de 1.000 mesures concretes i més de 30 indicadors de seguiment, i va concloure que tot pivotarà sobre tres valors: «Llibertat, cultura i talent».

Va repassar algunes de les mesures més destacades, com la pretensió que l'Institut Català de Finances (ICF) sigui en el futur un banc públic. Per a això, el 2019 demanarà la sol·licitud perquè sigui homologat com una entitat de crèdit públic. Torra també va plantejar un pla de xoc social i establir la Renda Garantida de Ciutadania fins a aconseguir que el 2020 estigui totalment implementada, admetent que la Generalitat té ara mateix 10.000 sol·licituds pendents de gestionar per culpa, segons Torra, del 155.

Dins el pla també destaca l'enfortiment del model d'escola catalana, que va qualificar d'«èxit», com també va sortir en defensa dels «excel·lents mestres», fent una crida a tots els partits perquè «deixin els professors que treballin, perquè són els més preparats».