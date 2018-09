Tres jutges decidiran si Bèlgica és competent per jutjar Llarena

Tres jutges del Tribunal de Primera Instància del jutjat francòfon de Brussel·les seran els encarregats de decidir si Bèlgica és competent per jutjar el magistrat del Tribunal Suprem espanyol Pablo Llarena, demandat per l'expresident català Carles Puigdemont i els seus exconsellers fugits.

«Avui Espanya defensa la immunitat de jurisdicció de corts, tribunals i jutges espanyols davant la Justícia belga», va declarar després de la segona audiència del cas l'advocat Hakim Boularbah, qui representa en aquest procés civil l'Estat espanyol i el magistrat espanyol que va instruir la causa de l'1-O.

Les parts tindran ara quatre setmanes per presentar els seus al·legats per escrit davant el tribunal, que haurà de prendre la seva decisió en un termini màxim de sis setmanes.

El tribunal notificarà per escrit a les parts si acorda una audiència per debatre oralment sobre les competències de la justícia belga exclusivament, com sol·licita la defensa, o si en aquesta vista s'abordarà directament el fons de l'assumpte, com reclamen Puigdemont i els exconsellers Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret.

«Els demandants i el jutge Llarena i el Regne d'Espanya no estan d'acord sobre el calendari del procediment. Els demandants volen intercanviar conclusions escrites sobre la responsabilitat, sobre el fons del dossier, mentre que el jutge Llarena i el Regne d'Espanya consideren que primer el tribunal ha de decidir sobre la jurisdicció», va explicar Boularbah.