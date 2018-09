Valls optarà a l'alcaldia de Barcelona liderant una llista independent

L'exprimer ministre de França Manuel Valls va anunciar que vol ser «el proper alcalde de Barcelona», per a la qual cosa va plantejar la creació d'una plataforma ciutadana transversal amb l'objectiu de configurar una candidatura de «progrés, inclusiva i forta» de cara a les municipals de l'any que ve. Valls va aclarir la incògnita sobre si es postulava a l'alcaldia de Barcelona en un acte celebrat al Centre de Cultura Contemporània de la ciutat en anunciar poc després de començar l'esdeveniment: «Vull ser el proper alcalde de Barcelona».

L'ex-primer ministre francès, nascut a Barcelona, va deixar clar que aspira a l'alcaldia com a candidat «independent», encara que hagi rebut el «suport» de Ciutadans, i amb una plataforma ciutadana «transversal, àmplia i oberta» a tots els barcelonins, «sense sectarismes», perquè la capital catalana «torni a ser una ciutat de referència».

Per a això, i malgrat definir-se com un «home d'esquerres» i amb «valors republicans», va assegurar estar obert al «diàleg» per configurar una candidatura de «progrés, inclusiva i forta», així com un projecte «ambiciós» per a Barcelona. «Em poso al servei de Barcelona i de tots els barcelonins», va prometre l'aspirant a l'alcaldia de la capital catalana a les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, que va tornar a utilitzar les característiques rajoles de les voreres de la capital catalana com a teló de fons. Entre el reduït grup de convidats a l'acte només hi havia en representació de Ciutadans el diputat al Parlament Nacho Martín Blanco.

Durant la conferència en la qual va anunciar la seva candidatura, Valls va carregar contra els «populismes, els nacionalismes i la demagògia» i, sobretot, contra un procés independentista que ha sumit Barcelona en un «dilema d'incerteses».

Davant dels que encoratgen la «confrontació constant» i la «utilització d'un espai públic que exclou la gran majoria dels barcelonins», Valls va defensar que Barcelona ha de ser l'«inici de la solució» a la situació de Catalunya, així com un «punt de trobada i un espai de convivència».

Així, va contraposar la Barcelona que vol ser la «capital» del sud d'Europa i una ciutat de «progrés» amb la «idea» dels independentistes que la Ciutat Comtal és la «capital d'una república imaginària».

També, de forma velada i sense citar-la explícitament, va criticar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en afirmar que Barcelona ha retrocedit en el rànquing internacional sobre les ciutats més ben valorades. En aquest sentit, va enumerar allò que per a ell són alguns dels problemes «molt greus» que té la ciutat, com l'habitatge, la seguretat ciutadana o la «criminalització» d'un motor econòmic com el turisme.

Segons l'ex-primer ministre francès, aquests «problemes» estan causant un «deteriorament» de la ciutat que, a més, afecta la «imatge» i la «marca Barcelona». «Cal canviar de rumb amb un nou lideratge», va dir a continuació. Així, va fer una crida a «recuperar Barcelona, amb més seguretat, més neta, més mobilitat i més suport a les empreses».