Escridassen Torra en la seva visita a l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca

Una cinquantena de persones han escridassat aquest dijous el president de la Generalitat, Quim Torra, en la seva visita a l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat). El president, acompanyat pel conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, s'ha reunit amb la direcció i el claustre del centre i els ha traslladat el seu suport perquè continuïn exercint amb llibertat de càtedra, segons fonts del departament. Per la seva banda, i segons les mateixes fonts, els docents han mostrat preocupació per restablir la normalitat i la confiança al centre després que el curs passat es posés el focus polític i mediàtic en aquest institut per la situació judicial d'alguns docents derivada de l'1-O.