Interior modificarà els itineraris de les manifestacions perquè no coincideixin

El Departament d'Interior ha notificat a les dues entitats "de signe contrari" que es volen manifestar el proper dissabte 29 de setembre que hauran d'acceptar la proposta que els facin d'itinerari alternatiu per tal de poder dur a terme la marxa. Les manifestacions de les associacions Justicia Salarial para la Policia (JUSTAPOL) i Observatori de la Catalanofòbia pretenien confluir a la plaça Sant Jaume de Barcelona. El Govern ha alertat en un comunicat que en cas de trobar-se les dues protestes es podrien produir "alteracions de l'ordre públic amb perill per a persones o béns", ja que la plaça Sant Jaume no pot encabir "de forma segura" la previsió d'assistència que han fet les dues organitzacions convocants.

Tot i que les associacions han comunicat a l'administració catalana que la manifestació responia, en un cas, a la demanda d'equiparar les retribucions de totes les policies de l'Estat, i en l'altre tenia per objectiu "reclamar la fi de la catalanofòbia,", Interior ha detectat que aquestes intencions no són les esgrimides en algunes crides que han fet ells mateixos mitjançant diferents canals, entre ells les xarxes socials.

Així, en el cartell oficial de la concentració policial hi consta que a l'acte final es farà un homenatge als policies espanyols i guàrdies civils que van participar en l'Operació Copèrnic, és a dir, el dispositiu especial enviat per impedir el referèndum de l'1-O. Una intenció que ha suscitat el rebuig del moviment independentista, que ha fet crides per dificultar l'entrada dels policies a la plaça.

En aquest sentit, apunten que "s'ha constatat que existeixen raons fonamentades" que fan preveure que, "de realitzar-se les dues actuacions en el lloc i horari comunicat pels organitzadors es poden produir alteracions de l'ordre públic amb perill per a persones o béns". Una constatació que, segons han assegurat, ha estat avalada per la Direcció General de la Policia.

D'altra banda, Interior també ha tingut en compte antecedents d'incidents que s'han produït "quan han coincidit en el temps i en l'espai diverses concentracions de signes antagònics". Per prendre aquesta decisió, també s'ha considerat la dificultat d'evacuació dels carrers adjacents a la plaça Sant Jaume o els transports públics per on hauran de circular els dos col·lectius que vulguin participar en les concentracions.

Amb aquesta resolució, el Departament d'Interior assegura que queda garantit el dret fonamental de reunió dels convocants i al mateix temps es podrà garantir en millors condicions la seguretat ciutadana i la integritat física tant dels mateixos concentrats assistents a les convocatòries, així com la de la resta de ciutadans.