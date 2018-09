JxCat i ERC acaten la suspensió dels diputats i demanen designar algú perquè faci les funcions

JxCat i ERC van acordar ahir que els sis diputats del Parlament suspesos pel Tribunal Suprem puguin cedir temporalment les seves funcions parlamentàries a un membre del seu grup que ells designin, fins que es resolgui la seva situació jurídica, encara que formalment el ple rebutgi suspendre'ls. Així ho plantegen en la proposta de dictamen de la comissió de l'estatut dels diputats que van registrar ahir al Parlament, signada per Marta Madrenas (JxCat) i Mònica Palacín (ERC).

El text proposat per JxCat i ERC planteja la possibilitat que el ple del Parlament, per majoria absoluta, pugui rebutjar la «suspensió dels drets i deures parlamentaris» de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull (JxCat) i Oriol Junqueras i Raül Romeva (ERC), però en canvi sí que es preveu que puguin «designar» un membre del seu grup perquè exerceixi els seus «drets parlamentaris» mentre «duri la situació jurídica actual i no es resolguin els recursos presentats per les seves defenses». Els diputats de la CUP al Parlament Natàlia Sànchez i Vidal Aragonès han cridat aquest dimecres a la ciutadania a mobilitzar-se de forma permanent en defensa del primer aniversari de l'1-O i han demanat que s'entengui com una «Diada de lluita». En declaracions davant la Delegació del Govern a Catalunya, Sànchez ha criticat que el Govern de Quim Torra es caracteritza per la seva «ineficiència» a l'hora d'aplicar el mandat independentista que, segons el parer dels cupaires, va sortir d'aquella consulta i de les eleccions catalanes de desembre de 2017. La CUP considera que aquesta mobilització ha de ser «permanent» i s'ha de traduir en participar en la marxa en defensa de la república convocada a Barcelona per al dia 1, i també en els actes descentralitzats que pel mateix motiu s'estan convocant en altres punts de Catalunya.



Suport als pressupostos

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va desvincular l'acord assolit ahir amb el Govern central sobre el pagament del deute pendent de Catalunya d'un eventual suport als pressupostos de l'Estat de 2019, i ha reivindicat «un gest» amb els presos sobiranistes per plantejar-se donar suport a aquells comptes. Aragonès va deixar clar que el pacte pel qual Hisenda s'ha compromès a abonar 1.459 milions d'euros «va ser un acord entre Governs».