L'executiva dels liberals europeus proposa l'expulsió del PDeCAT

L'executiva de l'Aliança dels Liberals i Demòcrates per a Europa (ALDE) va proposar expulsar el PDeCAT i va convocar una reunió extraordinària a Brussel·les per al 27 d'octubre per decidir-ho. La junta executiva d'ALDE va informar que proposa celebrar aquesta reunió sobre «la desafiliació» del PDeCAT després d'investigar «la condemna per corrupció» contra Convergència Democràtica de Catalunya, a qui considera «predecessor polític del PDeCAT»

La junta de la formació europea argumenta que aquest partit català «està implicat» en casos de corrupció que són contraris als seus «valors». «La seva afiliació política ja no és compatible amb els principis del partit», establia el comunicat. Fonts d'ALDE van negar que el motiu sigui ideològic. «No interferim en afers nacionals», van assegurar.

ALDE va justificar que hagin convocat una reunió extraordinària del partit per aquesta qüestió per la seva «importància» i «el temps limitat disponible en el pròxim Consell» d'aquesta formació.