Marc i Júlia són els noms més posats als nadons catalans del 2017

L'any 2017 el nombre de nascuts vius registrats a Catalunya és de 66.495, segons les dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). El nombre de naixements es redueix en 2.479, xifra que representa un descens del 3,6% en relació amb les dades definitives del 2016. L'indicador de fecunditat també ha baixat en relació amb l'any anterior (passa d'1,39 fills per dona a 1,36), com també ho ha fet la taxa bruta de natalitat, que és de 8,8 nascuts vius per cada 1.000 habitants, mentre que el 2016 era de 9,2.

L'any 2017 l'edat mitjana de les mares que han tingut el primer fill ha estat de 31 anys. En el curs de la darrera dècada aquesta edat mitjana ha augmentat en gairebé dos anys. Entre els països de la Unió Europea, només Itàlia registra una edat tan alta.



Marc i Júlia són els noms més posats als nadons del 2017



L'any 2017 han nascut 34.297 nens i 32.198 nenes. Entre els nens, el nom de Marc (719) torna a ser el més freqüent, tot i que segueix la tendència descendent iniciada l'any 2003, quan es va posar el nom de Marc a 1.640 nadons. El segueixen els Àlex/Álex (580), Pol (566), Nil (529) i Jan (507). El nom de nena més posat es Júlia/Julia (634), que aquest any supera el nom de Martina (601). Els segueixen Emma (563), Maria/María (532) i Lucía (531).

Marc és també el nom de nen més posat a l'Àmbit Metropolità, al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i a Ponent, mentre que a les Comarques Centrals comparteix la posició amb el nom de Nil. A les Comarques Gironines és Martí, a l'Alt Pirineu i Aran és Nil i al Penedès és Hugo i Àlex/Álex. Pel que fa als noms de nena, Júlia/Julia és el més posat a l'Àmbit Metropolità, les Comarques Gironines, les Terres de l'Ebre i a les Comarques Centrals. Lucía és més freqüent al Camp de Tarragona, Carla a Ponent i Arlet a l'Alt Pirineu i Aran. Al Penedès els noms d'Emma i Martina comparteixen la primera posició.