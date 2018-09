El Tribunal Constitucional rebutja suspendre la presó provisional per a Carme Forcadell

El Tribunal Constitucional rebutja suspendre la presó provisional per a Carme Forcadell

El ple del Tribunal Constitucional ha decidit per unanimitat denegar la petició de la defensa de l´expresidenta del Parlament Carme Forcadell perquè suspengui l´ordre del seu empresonament dictat pel jutge instructor del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, i confirmada per la Sala Penal del Suprem. Els representats de Forcadell havien demanat empara al Tribunal Constitucional adduint que el Suprem havia vulnerat l´article 24.2 de la Constitució i el dret a un judici just. Els magistrats eviten entrar encara a estudiar a fons de la petició d´empara de l´expresidenta del Parlament, que resoldran en els pròxims mesos o anys, però sí que tanquen la porta a la petició concreta de suspensió del seu empresonament, perquè "accedir-hi equivaldria a atorgar de manera anticipada l´empara demanada".

El TC rebutja d´aquesta manera un punt clau de la petició d'empara que la defensa de Forcadell havia demanat el 25 de maig, quan va denunciar la vulneració del dret a un jutge imparcial, del dret a la tutel·la judicial efectiva i a un procés amb totes les garanties, així com la seva llibertat ideològica, d´expressió, i el dret a la participació i a la representació polítiques.

Un cop va interposar la demanda d´empara, i abans d'entrar al fons de la qüestió i a estudiar els arguments de la defensa, del Suprem i de la Fiscalia, el Tribunal Constitucional va decidir crear una peça separada per debatre amb més celeritat la seva petició de suspensió de l´ordre d´empresonament, que és la que ara resol sense entrar encara a la resta de camps.

Sobre aquest punt, la defensa adduïa que s´està duent a terme una "lesió irreversible" a la vida de Forcadell i de la seva família que només es pot evitar aixecant la mesura de presó provisional i adoptant mesures "menys lesives".

Per contra, però, el Tribunal Constitucional rebutja aquesta petició. Ho fa, segons el text, perquè encara no ha resolt el fons de la petició d´empara, i accedir a aixecar la presó provisional "equivaldria a atorgar de manera anticipada l´empara demanada" ja que comportaria "l´excarceració de la recorrent amb independència de l´abast i els efectes d´una eventual sentencia estimatòria en aquest recurs".