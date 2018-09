El CGPJ no investigarà els missatges de jutges contra els independentistes

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) no investigarà els jutges que en un xat intern del col·lectiu van insultar greument els independentistes catalans, ja que es desconeix la seva identitat, ningú ho ha denunciat i, a més, si s'investigués es tractaria d'una falta lleu que prescriu als 6 mesos, i per tant ja no tindria sanció disciplinària.

A banda, una indagació interna ha evidenciat que durant els anys 2007 i 2008 no hi va haver cap viatge de magistrats del Tribunal Suprem ni fiscals a Cartagena d'Índies (Colòmbia) per assistir a cap curs del propi CGPJ. Per tant, el viatge que la ministra de Justícia, Dolores Delgado, i aleshores fiscal va fer i en el qual un grup de magistrats hauria estat amb menors en un bar, segons gravacions fetes públiques fa pocs dies, no era per cap curs oficial del CGPJ.