Desallotgen un centenar de membres del CDR per bloquejar la porta del TSJC

Els Mossos d'Esquadra van desallotjar ahir el matí prop d'un centenar de membres dels CDRs que es van concentrar davant l'entrada principal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), porta que van bloquejar en protesta per la petició de penes de presó per a onze d 'ells.

Malgrat el requeriment dels Mossos, els activistes es van negar a abandonar el lloc i van adoptar una actitud de resistència passiva, per la qual cosa els agents van començar a retirar a aquestes persones una a una, agafant-les en ocasions pels peus i les mans i portant-les enlaire.

Una portaveu dels Mossos va informar a Efe que durant la seva intervenció els policies no van detenir cap d'aquestes persones, encara que diverses d'elles van ser identificades. La portaveu va afegir que s'instruiran diligències per aquests fets i que es remetran posteriorment al jutjat. Segons va informar el CDR Catalunya en les xarxes socials, fa una mica més de set mesos que aquests grups van protagonitzar «una acció no violenta» en el TSJC per «denunciar la repressió rebuda», i ara la fiscalia demana presó «per a onze de les catorze companyes que van ser detingudes, i per això avui ho tornem a fer». També en un comunicat amb el títol «Quan la injustícia és llei, la desobediència és un deure» i «Ja n'hi ha prou de Tribunals d'Excepció», els Comitès de Defensa de la República denuncien que «el sistema judicial del Regne d'Espanya, hereu directe del franquisme, reprimeix tot l'Estat i la ciutadania catalana». Davant d'aquesta situació, indica que «la millor solidaritat amb les persones encausades i detingudes és que siguem milers les possibles encausades i detingudes, perquè no tinguin ni suficients presons ni suficient 'in-justícia' per tancar-nos a totes».



Requeriment dels Mossos

Els Comitès de Defensa de la República (CDRs) van demanar ahir la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, després que els Mossos d'Esquadra haguéssin desallotjat el centenar d'activistes que bloquejaven l'entrada principal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Malgrat el requeriment dels Mossos, els activistes, que protestaven per la petició de penes de presó per a onze membres dels CDRs, es van negar a abandonar el lloc i van adoptar una actitud de resistència passiva, de manera que els agents han començat a retirar a aquestes persones una a una, entre elles el diputat de la CUP al Parlament Carles Riera. Des de Twitter, els CDRs van exigir la dimissió del conseller d'Interior «davant aquesta actuació desproporcionada i abusiva dels Mossos»: «Així, no!», van exclamar.