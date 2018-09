Escridassen Torra durant la visita a l'institut dels professors denunciats per l'1-O

El president de la Generalitat, Quim Torra, va acabar ahir la seva visita a l'institut El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) entre les escridassades d'una concentració a les portes de l'escola on nou professors van ser denunciats per la Fiscalia per presumptament humiliar els fills de diversos guàrdies civils després de l'1-O, pels seus comentaris a classe.

Torra havia estat rebut a l'entrada amb xiulets per un petit grup de persones, però en sortir del centre es va trobar amb una concentració, que el va rebre amb crits de «Fora», feia sonar xiulets i duia banderes espanyoles.

Els Mossos d'Esquadra van mantenir una distància entre els concentrats i la porta del centre, encara que algun dels activistes es va acostar al cotxe en el qual va pujar Torra, per esbroncar-lo.

El president de la Generalitat es va reunir una hora i mitja aproximadament amb el director i el claustre de professors, en una visita privada per allunyar-la del «focus mediàtic», van informar a Europa Press fonts de la Generalitat.

En aquest sentit, van afegir que la reunió era voluntat tant del Govern com de l'institut, i Torra volia saber de primera mà per quin moment travessa el centre i com encara el curs.



Balanç positiu

Les mateixes fonts fan un balanç positiu de la reunió, en la qual Torra va transmetre al professorat «tot el suport» davant la judicialització que va viure el cas, i el centre li va exposar les dificultats que va passar.

El Jutjat d'Instrucció 7 de Martorell (Barcelona) va arxivar al maig la causa contra cinc dels nou professors de l'institut, i vuit d'ells ja no són al centre perquè van demanar el trasllat.