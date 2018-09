La Guàrdia Civil en sortir d'un col·legi electoral: «Fotia la porra com si no hi hagués demà, i no hi havia collons»

Nous arxius de vídeo i àudio de les càmeres de la policia espanyola i la Guàrdia Civil l'1-O mostren la reacció dels agents i els seus comandaments abans, durant i després de les intervencions als col·legis electorals. Amb força i crits aconseguien obrir-se pas, i després, un cop als cotxes, comentaven l'operació i alguns fins i tot admetien que podien haver ferit la gent. "Des de darrere fotia la porra cap endins com si no hi hagués demà. I no hi havia collons. I empenyien, i empenyien. Si un no se n'ha anat amb la costella trencada poc li ha faltat", afirma un agent. En els vídeos gravats per les seves pròpies càmeres 'Gopro', als quals ha tingut accés l'ACN, es pot veure i sentir com es preparen, com s'obren pas a través de la multitud fins a l'interior dels edificis i com els escorcollen per buscar urnes i paperetes.

Un dels vídeos de les càmeres 'Gopro' dels agents de policia és al CAP al costat del Mercat del Guinardó, a Barcelona. A la gravació, es pot veure com els policies es preparen a les furgonetes i un cap els anima: "Vinga, senyors, anem cap a dins". Poc després, amb un megàfon, la policia avisa els ciutadans: "Atenció, la policia intervindrà per ordre del TSJC".

A les portes del mercat i l'ambulatori, la policia troba desenes de persones, i intervé amb força per desallotjar. De fet, els agents ho criden: "Tenim la força, tenim la força!", diu un d'ells. Un ciutadà remarca que estan allà pacíficament. "Només volem votar!", els crida, ben bé davant dels policies, i ens unes imatges molt entelades per culpa de la pluja d'aquell matí.

En un dels clips de les gravacions dels agents en aquell mateix col·legi, es veu com agafen per la cara a una senyora i l'estiren per la boca per treure-la de davant de la porta de fusta d'on s'havia agafat.

Un cop dins, un dels policies resumeix la missió: "una volta ràpida i si no trobem res marxem. Aquí això és impossible". Els agents pugen escales i, al final, no saben si continuar buscant. "Jo crec que ja...no sé, mirem sota dels pupitres?", diu un. "Quinze minuts més", li responen.

En la desesperació per intentar trobar les urnes, els agents interroguen una senyora, a qui diuen que és apoderada i reclamen insistentment que digui on són. Ella està molt nerviosa i diu que no ho sap i que ni tan sols havien començat a votar. Un dels agents amb casc li crida molt fort i a pocs centímetres de la cara, de forma intimidatòria: "Que on són les urnes!", crida, espantant molt la senyora. Després, dos agents es queden amb ella i intenten tranquil·litzar-la i li diuen que a fora ja hi ha una ambulància. Finalment, troben urnes i paperetes en un lavabo.

A l'escola Mare Nostrum, al passeig Valldaura del districte de Nou Barris, es pot sentir com un policia informa als seus superiors que uns mossos d'Esquadra que són a la vora "estan aquí amb els telefonets informant".

Ja dins del col·legi es pot veure agents antiavalots i de la policia judicial davant de meses electorals, amb els seus membres asseguts, callats i amb el DNI damunt la taula. Un dels agents diu als membres de les meses que ells també volen "fer les coses en pau". "Si ens deixessin entrar, li asseguro que els convidaríem a cafè", afegeix. S'enceta un petit diàleg però un agent ho talla en sec tot dient: "No procedeix una discussió política, perquè no és la nostra professió".

Ja fora de l'escola altre cop, un dels comandaments crida als seus subordinats que no parlin amb ningú, mentre un agent intenta dialogar amb un ancià que els escridassa.

A l'escola Els Horts de la Rambla Prim, els agents, un cop a l'interior obren un fals sostre per buscar urnes i material electoral. També rebenten una porta a cops de mall, entren en un despatx i comencen a escorcollar la sala, plena de carpetes, armaris i altre material escolar.

Finalment, a l'escola Joan Bruguera de Girona, es poden veure diverses escenes de tensió a l'exterior. En una d'elles, un dels votants que es resisteix a l'entrada escridassa l'agent que porta la càmera al cap i li pregunta si "les puntades de peu als ous" i "els cops de puny" també els grava. Una noia, ben a prop, escridassa un altre agent dient-li que no li cridi a ella i que no li fa por.



El vídeo de la Guàrdia Civil a Sant Martí Sesgueioles

En un dels vídeos, es veu l'actuació de la Guàrdia Civil al municipi de Sant Martí Sesgueioles, on tot i ser només 370 veïns, van arribar-hi una quarantena d'efectius policials.

Els agents de la Guàrdia Civil van arribar al poble cap a tres quarts de dues del migdia. Els esperaven uns tractors que tallaven el carrer d'accés a 'La Fàbrica', el local on hi havia el col·legi electoral i on els veïns tenien l'única urna del poble.

"Amb tranquil·litat, eh! Relaxats, eh, relaxats!", crida un dels guàrdies, que diu que parlarà amb els Mossos. Al vídeo, es pot escoltar la conversa entre la patrulla dels Mossos d'Esquadra i els efectius de la Guàrdia Civil.

"Hi ha nens petits i gent gran", explica un dels agents dels Mossos, que admet que no volen "merder" i remarca als guàrdies que els veïns són "pacífics". La Guàrdia Civil s'acosta a la desena de ciutadans atrinxerats davant del col·legi electoral, i el Mosso intenta fer mediació.

"Jo us ho explico, ells escolten i vosaltres preneu la decisió que vulgueu, d'acord?", diu l'agent dels Mossos als veïns. "Ells prendran les decisions que vulguin prendre, ja els hem informat que vostès estan en una actitud pacífica i no estan agressius, que estan fent les seves històries...jo només faig d'intermediari. Ells decidiran", admet el Mosso.

Quan l'agent de la Guàrdia Civil intervé, saluda amb un "bon dia" en català i després demana a la gent que els deixi entrar. "Sabem la problemàtica que tenim, volem entrar. No volem fer...simplement volem fer la nostra feina", diu el guàrdia. I afegeix: "Volem endur-nos el que tenen dins i marxar".

Els veïns, però, criden 'no passaran' i els Guàrdies Civils marxen i un d'ells anuncia a la resta que han "intentat les negociacions i lògicament han fracassat". "Ens traiem la boina, ens col·loquem el casc, ens col·loquem els guants i tot serà pacífic. Retirem barricades, i aneu empenyent la gent, fins que tinguem l'entrada lliure", diu, donant instruccions als gents.

Primer, la Guàrdia Civil es dedica a retirar les taules i les cadires col·locades davant de la gent però després un dels agents descobreix una porta lateral i canvien d'estratègia. "Rebentem aquella? Li fotem allà l'hòstia", diuen. Llavors, un altre dona instruccions: "Entrarem pel lateral, que no passi ningú cap avall. Un cordó aquí fort, val?". I poc després, comença l'actuació policial i la càmera cau a terra i perd la imatge, però no el so.

En un dels següents elements de la gravació, quan la Guàrdia Civil ja marxa, es pot escoltar l'estat d'ànim dels agents. "Hòstia puta, quina liada! Buah, no podíem amb ells, quina força que tenien!", diu un agent. Van al cotxe, i se senten indicacions. "Des de darrere fotia la porra cap endins com si no hi hagués demà. I no hi havia collons. I empenyien, i empenyien. Si un no se n'ha anat amb la costella trencada poc li n'ha faltat", asseguren. "Com empenyien els fills de puta!", afegeix un altre agent, que felicita als companys per l'actuació: "Heu aguantat de collons".