Iceta creu que a Catalunya no hi ha risc que es torni a declarar la independència

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va afirmar ahir que a Catalunya «no hi ha risc que el Parlament, aquesta setmana o l'altra, declari la independència» o convoqui un referèndum il·legal i tampoc, va insistir, hi ha risc econòmic, ni d'estabilitat jurídica o institucional: «No existeix».

En un esmorzar informatiu, organitzat per Nueva Economía Fórum, el responsable del PSC ha llançat un missatge de diàleg i pactes i va llançar la «recepta Iceta» que passa per «parlar ara i negociar quan es pugui». El responsable del PSC va demanar a Espanya que «no es desentengui» de Catalunya perquè «això seria un tret, no al peu, més amunt».



Contra la presó preventiva

Iceta va assegurar ahir que la presó preventiva dels polítics sobiranistes empresonats «està durant massa», i va subratllar que no sap «com encaixa el delicte de rebel·lió en el que va passar a Catalunya».