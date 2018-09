Els Mossos localitzen el punt on hi hauria enterrat el cadàver d'Argentona

Els Mossos d'Esquadra han localitzat el punt on hi hauria enterrat el cadàver a la nau industrial abandonada d'Argentona. Ha estat a través de la intervenció d'un georadar, que després d'inspeccionar tot el subsol de la instal·lació ha detectat alteracions al lloc on ara s'haurà d'excavar. La policia dona força versemblança a la hipòtesi que el cos sigui en aquest lloc, que a més estava ple de material de la fàbrica que hi havia treballat i que s'havia acumulat en aquest punt. També cal indicar que un dels tres detinguts traslladats a la nau per reconstruir els fets –de les deu persones que s'han detingut en el marc de l'operació- ha reconegut que hi van enterrar el cos, en el que els Mossos valoren com a crim. Ara caldrà excavar la zona, feta de sorra dura, amb tota la cura necessària per no espatllar les restes.

La policia considera que aquestes restes són les d'un home desaparegut fa un any que tenia algun tipus de vinculació amb la banda de narcotraficants ara desarticulada. L'excavació per fer l'aixecament del cos la duran a terme els mateixos Mossos d'Esquadra, en concret agents de la Policia Científica. Poc després de dos quarts de vuit del vespre, els Mossos s'han endut els tres detinguts.

La policia ha arribat al lloc després d'investigar un grup organitzat dedicat presumptament al tràfic de marihuana i que de moment s'ha saldat amb deu detencions i vuit escorcolls en domicilis de la zona. El Jutjat d'Instrucció número tres de Granollers dirigeix les diligències.

Dels deu detinguts, tres persones -dos homes i una dona- han estat traslladats al lloc on es farà l'excavació, on han participat en la reconstrucció de fets conduïda pels Mossos. Pel que fa als escorcolls, s'han fet a Terrassa, Cerdanyola, Argentona, Vallirana, la Roca, Barcelona i Premià de Mar.

També cal destacar que la desaparició d'aquesta persona no havia estat denunciada, tot i que els Mossos en tenien constància.

