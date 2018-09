El Suprem rebutja investigar Casado pel seu màster

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha acordat no obrir cap causa penal contra el president del PP, Pablo Casado, sobre el seu màster. Segons el tribunal, no hi ha "indicis consistents" de la participació delictiva de Casado, que és aforat per ser diputat. La titular del jutjat d'instrucció 51 de Madrid, Carmen Rodríguel-Medel, havia sol·licitat al Suprem que investigués Casado per suborn impropi i prevaricació administrativa.

La Fiscalia ja s'havia oposat a obrir cap investigació i ara la Sala Penal es pronuncia en la mateixa direcció. El Suprem considera que no hi ha indicis que revelin un "acord previ" que beneficiés Casado i, per tant, considera que no se l'ha d'investigar.

Fonts del PP han apuntat que el president "sempre ha donat la cara" perquè sempre ha confiat en que "es faria justícia". Les mateixes fonts apunten que Casado agraeix la "confiança mostrada tots aquests mesos". "Ha prevalgut la veritat i el temps li ha donat la raó", afegeixen.