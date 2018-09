VÍDEO | Agressió amb un matxet al Raval de Barcelona

Un home ha resultat ferit en una baralla a cops de matxet que ha tingut lloc al carrer Carretes, al Raval, cap a les 8 del matí. L'agressor ja ha estat identificat i se l'està buscant, segons han explicat els Mossos d'Esquadra. Els agents que s'han desplaçat al lloc dels fets han trobat ja l'arma. En un vídeo gravat per un veí es pot veure l'agressor amenaçant amb un matxet un altre home, que ja és a terra ferit i demana que pari. L'autor marxa i torna diverses vegades aixecant el matxet malgrat els crits de la víctima, que ha estat traslladada a l'hospital.

El ferit té diversos antecedents per salut pública, és a dir, delictes relacionats amb drogues, segons han explicat a l'ACN fonts coneixedores. Tots dos són d'origen magrebí i tenen uns 25 anys. És el segon cas d'aquest tipus en pocs dies en aquest punt del Raval.

L'Ajuntament demana més presència dels Mossos

El comissionat de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Amadeu Recasens, ha reclamat aquest divendres més presència policial i condemnes més "fortes" per "erradicar" les "agressions" a Barcelona. Recasens ha dit que el d'avui no es tracta d'un "fet aïllat" i que l'Ajuntament està reclamant des de l'estiu que aquestes "situacions es reverteixin de manera immediata". A més, ha alertat que aquest tipus d'agressions estan relacionades amb "determinades formes de narcotràfic que hi ha a la ciutat" i en les quals s'estan "treballant".

"Barcelona no tolerarà ni tindrà la més mínima contemplació amb aquest tipus de fets", ha dit el comissionat de Seguretat de l'Ajuntament. Recasens també ha afirmat que els fets ja estan "judicialitzats" i que la investigació l'estan fent els Mossos d'Esquadra.