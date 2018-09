VÍDEO | Albiol anuncia que dirà 5 paraules, pronuncia 7 i compta només 3

El líder del PPC, Xavier Garcia Albiol, va presentar aquest dijous les línies mestres del seu projecte per "recuperar" l'alcaldia de Badalona d'on, segons ell, el van "apartar" una "amalgama de perdedors".



En un acte sense cap tipus de presència de la imatge corporativa del PP, Albiol va demanar que ningú converteixi les municipals del 2019 en cap plebiscit: "No caurem en el parany que alguns ens plantejaran. Si penséssim en alguna cosa més que en la nostra ciutat ens estaríem fent un flac favor".



A banda de l'anunci, però, la presentació d'Albiol ha causat un gran enrenou a les xarxes socials per un error de càlcul. El líder del PP català va començar dient "5 paraules" que van acabar sent més: "Me presento a la alcaldía de Badalona" (7 paraules), mentre amb els dits de la mà en comptava només 3.





Hòstia Xavi @Albiol_XG, tu ets de lletres, oi? Perquè hi surten tots els números menys el cinc... pic.twitter.com/m9KpF2ohbp — iu forn (@iuforn) September 28, 2018