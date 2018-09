La votació sobre diputats suspesos, en l'aire després d'avisos dels lletrats

La votació al Parlament de l'acord de JxCat i ERC sobre els diputats suspesos està en l'aire després de les advertències dels lletrats sobre el fet que aquests diputats no podran votar i que els grups independentistes podrien necessitar majoria absoluta del ple, cosa que podrien no tenir assegurada.

La comissió de l'Estatut dels Diputats del Parlament ha donat avui llum verda al dictamen de JxCat i ERC per resoldre la situació dels diputats suspesos, de manera que ara serà el ple de la cambra qui haurà de votar definitivament sobre la proposta la setmana que ve.

Amb els vots a favor de JxCat, ERC, comuns i CUP -Cs ha abandonat la comissió i PSC i PP no han participat en la votació-, s'ha aprovat així el dictamen perquè els sis diputats del Parlament suspesos pel Tribunal Suprem puguin cedir temporalment les seves funcions parlamentàries a un membre del seu grup que ells designin, fins que es resolgui la seva situació jurídica, encara que formalment el ple rebutgi suspendre'ls.

Però a la reunió de la Junta de Portaveus posterior a aquesta comissió, la portaveu adjunta del grup PSC-Units, Alícia Romero, ha demanat al secretari general del Parlament, Xavier Muro, que aclarís si els diputats suspesos podran participar en la votació de la setmana que ve, a la qual cosa Muro ha confirmat que aquests sis diputats no podran votar, segons fonts parlamentàries.

Un fet que obre així el dubte entre els grups sobre si la proposta de JxCat i ERC podrà tirar endavant en el ple de la cambra, atès que els diferents grups discrepen a l'interpretar si caldrà una majoria absoluta -68 de 135 diputats- o bé una simple -més vots a favor que en contra- perquè l'acord prosperi.

I és que l'article 25.1 del reglament, que JxCat i ERC esgrimeixen en el seu dictamen, estableix que perquè s'aprovi aquesta proposta definitivament s'ha de comptar amb la majoria absoluta de vots en el ple de la Cambra.

Així, si en el ple no voten els sis diputats suspesos, a més de l'exconseller Toni Comín -qui es troba a Bèlgica i no té vot delegat-, JxCat i ERC no sumarien la majoria absoluta de 68 diputats en el cas que la CUP no els donés suport finalment, ja que si el dictamen comptés només amb el suport dels dos grups independentistes i, eventualment, també dels comuns, es quedarien a un sol escó de la majoria absoluta requerida.

De fet, durant el desenvolupament de la comissió d'aquest matí, el lletrat major del Parlament, Joan Ridao, ha assegurat que, "des d'una interpretació purament literal o gramatical" del dictamen de JxCat i ERC, el punt referent a què es permeti la cessió de funcions en altres diputats depèn "clarament" de l'article 25.1.

Des de partits com PSC o PP es considera que la posició dels lletrats és clara sobre la necessitat de què s'aprovin tots els punts del dictamen per majoria absoluta; mentre que des de JxCat i ERC s'interpreta que aquest requeriment no afecta al punt sobre la cessió de funcions dels diputats, de manera que es podrà aprovar amb majoria simple.

Des de la CUP, en canvi, la postura de Muro a la Junta de Portaveus ha provocat la seva protesta pel fet que el secretari general del Parlament interpreti que els parlamentaris suspesos no poden votar el dictamen, cosa que segons el parer dels anticapitalistes pressuposa suspendre els diputats afectats abans que la cambra es pronunciï sobre les esmentades suspensions, motiu pel qual ha demanat que consti en acta la seva disconformitat.

Si bé la CUP ja ha decidit que votarà a favor del primer punt del dictamen -per acordar no suspendre els "drets i deures parlamentaris" d'aquest diputats-, la majoria absoluta requerida obligarà, segons fonts de la CUP, a reconsiderar el seu criteri inicial de votar en contra del segon punt sobre la cessió de funcions, per la qual cosa els seus òrgans de decisió hauran de reunir-se en els pròxims dies per decidir sobre aquesta qüestió.