AI acusa la Fiscalia de no investigar abusos de la policia durant el referèndum d'octubre

Amnistia Internacional va acusar ahir en un comunicat la Fiscalia de no investigar «els abusos policials» de l'1-O. El director d'Amnistia Internacional Espanya, Esteban Beltrán, va lamentar que la Fiscalia no hi hagi «assumit el rol actiu que li correspon en la investigació» de l'actuació policial d'aquella jornada. «Amnistia Internacional segueix de prop la investigació judicial d'alguns casos d'ús excessiu de la força per part de membres de la policia» comesos l'1-O, exposa. Concreta que segueixen el cas d'Alejandra Rayas, «que esperava pacíficament per votar quan un agent de la policia li va colpejar a la cara i el coll sense raó».