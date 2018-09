Dubtes sobre la situació dels diputats suspesos després de l'avís dels lletrats

El debat de política general de la setmana que ve al Parlament està en l'aire després de les advertències dels lletrats sobre la votació de l'acord entre JxCat i ERC per desencallar el cas dels diputats suspesos, cosa que obre dubtes sobre si podran sumar el suport necessari per a la seva aprovació.

Ahir al matí, la comissió de l'Estatut dels Diputats va donar llum verda al dictamen de JxCat i ERC per resoldre la situació dels diputats suspesos, pel que serà el ple de la cambra el que haurà de votar definitivament al respecte la setmana que ve. Amb els vots a favor de JxCat, ERC, comuns i CUP -Cs va abandonar la comissió i PSC i PP no van participar en la votació-, es va aprovar així el dictamen perquè els sis diputats del Parlament suspesos pel Tribunal Suprem puguin cedir temporalment les seves funcions parlamentàries a un membre del seu grup que ells designin, fins que es resolgui la seva situació jurídica, encara que formalment el ple rebutgi suspendre'ls. L'acord de JxCat i ERC consta així de dos punts: d'una banda, que sigui el ple del Parlament el que acordi «per majoria absoluta» si suspèn o no a Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras i Raül Romeva; i, per un altre, que «mentre duri la situació jurídica actual i no es resolguin els recursos, els drets parlamentaris» dels diputats puguin ser «exercits pel membre del seu grup» que ells mateixos «designin». Encara que la CUP va votar ahir a favor del dictamen, els anticapitalistes havien presentat a primera hora una esmena de supressió d'aquest últim punt, a l'interpretar que si el Parlament decideix que no estan suspesos, resulta «absolutament innecessari» que cedeixin les seves funcions; l'esmena, no obstant això, no va prosperar.



Cs prepara una querella

La comissió va arrencar també de forma atropellada quan Cs va decidir abandonar-la just després que s'hagués votat, a l'inici, si el dictamen havia de retirar-se de l'ordre del dia, cosa que només va comptar amb el suport de PSC i PP. Posteriorment Cs va preparar una querella contra la Mesa per la votació de la suspensió.