Exparlamentaris reclamen a unionistes unió contra les «persecucions a demòcrates»

L'Associació d'Exdiputats i exsenadors espanyols, de la qual formen part un miler de exparlamentaris de diferents forces polítiques, inclosa l'antiga Convergència, va aprovar un document molt crític amb l'actuació del Govern català en què demanen a la «recuperació del diàleg» entre les forces constitucionalistes per frenar la «persecució» i la «humiliació» a la qual, segons denuncien, s'està sotmetent els «demòcrates catalans» que defensen l'ordenament jurídic. El document va ser presentat ahir al Congrés per l'exdiputat del PP Jaime Rodríguez Arana i els exdiputats socialistes Pere Bofill i Fernando Sanz Alonso, secretari general de l'associació. Els seus signants subratllen que tots els demòcrates espanyols estan «sorpresos i alarmats» per la «contínua exclusió i marginació cívica i social» que, des del seu punt de vista, «pateixen la majoria dels ciutadans catalans respectuosos amb l'Estatut i la Constitució».