La Guàrdia Civil, l'1-O: «Posava la porra com si no hi hagués demà però no hi havia collons»

Nous arxius de vídeo i àudio de les càmeres de la policia espanyola i la Guàrdia Civil l'1-O mostren la reacció dels agents i els seus comandaments abans, durant i després de les intervencions als col·legis electorals. Amb força i crits aconseguien obrir-se pas, i després, un cop als cotxes, comentaven l'operació i alguns fins i tot admetien que podien haver ferit la gent. «Des de darrere fotia la porra cap endins com si no hi hagués demà. I no hi havia collons. I empenyien, i empenyien. Si un no se n'ha anat amb la costella trencada poc li ha faltat», afirma un agent. En els vídeos gravats per les seves pròpies càmeres Gopro, es pot veure i sentir com es preparen, com s'obren pas a través de la multitud fins a l'interior dels edificis i com els escorcollen per buscar urnes i paperetes. Un dels vídeos de les càmeres Gopro dels agents de policia és al CAP al costat del Mercat del Guinardó, a Barcelona. A la gravació, es pot veure com els policies es preparen a les furgonetes i un cap els anima: «Vinga, senyors, anem cap a dins». Poc després, amb un megàfon, la policia avisa els ciutadans: «Atenció, la policia intervindrà per ordre del TSJC».