L'ANC, els CDRs i la CUP donen suport a l'ocupació de la plaça Sant Jaume

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC), els Comitès de Defensa de la República (CDRs) i la CUP es van adherir a una proposta d'ocupació de la plaça Sant Jaume de Barcelona a partir d'ahir a la nit per evitar que hi entrin agents de la policia que es manifesten avui convocats per Jusapol. En una roda de premsa de l'organització juvenil Arran a la qual es van sumar d'altres organitzacions, els representants de l'ANC, CDR i la CUP van expressar el seu rebuig a la possibilitat que policies que l'1 d'octubre del 2017 van participar en la «repressió» a ciutadans catalans que volien votar vulguin celebrar la seva actuació, cosa que totes les entitats van considerar com «una provocació». Arran, que té previst sumar-se aquesta nit a una acampada independentista que hi torna a haver a la plaça i va tornar a reclamar la dimissió del conseller Interior, Miquel Buch, va anunciar que organitza per a avui un «holi festival» en aquest mateix lloc.