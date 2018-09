La manifestació de Jusapol arriba a plaça de Catalunya amb moments de tensió

La manifestació de Jusapol ha arribat aquest dissabte al migdia a la plaça de Catalunya, després de recorre la distància entre aquest punt i la prefectura de la policia espanyola de la Via Laietana, en direcció contrària on hi ha la concentració dels independentistes. A l´alçada de la plaça d´Urquinoana i al carrer Fontanelles, però, s´han topat amb dos grups d´unes poques desenes de persones sobiranistes i després també a la cantonada de la ronda Sant Pere amb la plaça de Catalunya. De fet agents de la Brimo i membres de l´organització s'han interposat entre uns i altres i han aturat un home, amb casc, que s´ha intentar abraonar sobre un grup d'independentistes. Hi ha hagut també encaraments verbals i insults entre uns i altres, i crides a la calma. Jusapol pretén fer un acte de reconeixement als agents de l'operació Copernico que van intentar impedir el referèndum de l'1-O.