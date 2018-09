Rajoy, la nit de l'1-O: "Una urna, una porra. La batalla mediàtica està perduda"

L'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy va considerar que "la batalla mediàtica" estava perduda la nit de l'1-O. "Una urna, una porra. La batalla mediàtica està perduda", va lamentar el cap de l'executiu espanyol un cop finalitzat el referèndum, segons han explicat assessors que van viure amb ell aquella jornada a 'El Periódico'. Tot i reconèixer que la "iconografia" era "incontestable", va traslladar al seu equip que hi havia marge per revertir la situació. És per això que, en aquell moment, Rajoy va demanar al seu equip que impedís que una Catalunya independent obtingués qualsevol tipus de reconeixement internacional i que comencés els preparatius per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, per intervenir l'autonomia si produïa una declaració unilateral.

L'expresident va seguir els esdeveniments de l'1-O amb un nombre reduït de col·laboradors, entre els quals hi havia l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; el seu cap de Gabinet, Jorge Moragas; la secretària d'Estat de Comunicació, Carmen Martínez de Castro; el secretari d'Estat d'Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro; i el secretari d'Estat de Relacions amb les Corts, José Luis Ayllón.

Segons informa el rotatiu, Rajoy es va connectar en diverses ocasions per videoconferència amb la delegació del govern a Barcelona, on es trobava el seu número u, Enric Millo, el secretari d'Estat d'Interior, José Antonio Nieto; i el coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez dels Cobos, el responsable de l'operatiu policial per impedir la votació. Al seu torn, el llavors ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va seguir els esdeveniments des del seu departament, al Palau de la Castellana.

'El Periódico' també apunta que la suspensió de les actuacions policials al migdia s'explica per raons organitzatives i operatives i no polítiques. D'altra banda, les informacions publicades aquest dissabte també es refereixen als dies anteriors al referèndum. Així divendres, amb els col·legis plens de persones per impedir que les forces de seguretat poguessin tancar els centres, l'executiu va decidir que l'objectiu seria impedir la votació en els centres on tenien previst votar els membres del Govern i centrar les actuacions a Barcelona.

A més, el diari especifica que, Rajoy va començar a témer i a processar les càrregues policials el dia anterior, el dissabte 30 de setembre, quan el Govern central va constatar que hi havia diverses desenes de col·legis, l'expresident va preguntar: "Per què no intervé la Guàrdia Civil i els treu?".