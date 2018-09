Sant Jaume s'omple per contrarestar la manifestació d'homenatge als policies de l'1-O

La plaça de Sant Jaume està plena de gom a gom aquest dissabte per contrarestar la manifestació organitzada pel sindicat Jusapol d'homenatge als policies que van participar en l'operació 'Copèrnic' contra el referèndum de l'1-O. Seguint la crida de l'ANC, els CDR i la CUP, desenes de persones han passat la nit a la plaça i s'hi han anat aplegant al llarg del matí per denunciar la "provocació" de la marxa 'policial'. Un ampli desplegament dels Mossos i la Guàrdia Urbana es concentra a la zona per evitar enfrontaments, tot i que la marxa de Jusapol començarà finalment uns centenars de metres més enllà, davant la prefectura de policia a la Via Laietana. Ja hi ha hagut però alguns insults i corredisses entre independentistes i participants a la marxa policial a l'estació de Jaume I. Els Mossos d'Esquadra han tallat a circulació a la Via Laietana. Arran va anunciar que impulsarà un 'holi festival' coincidint amb la marxa de Jusapol.