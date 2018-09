Torra reclama a Sánchez que permeti un referèndum pactat com al Quebec

El president de la Generalitat, Quim Torra, va insistir ahir a demanar al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que permeti a Catalunya un referèndum d'autodeterminació com al Quebec.

Des del seu compte a Twitter, Torra va sortir al pas de l'advertència de Sánchez a l'independentisme sobre unes possibles eleccions anticipades si es prioritza el «conflicte». «Apreciat president, amb presos i exiliats polítics, milers de catalans investigats o processats per l'1-O i el dret democràtic a l'autodeterminació de Catalunya negat una i una altra vegada, qui prioritza el conflicte?», es va preguntar. Torra va plantejar una sortida anàloga al referèndum d'independència quebequès: «Negociació i pacte com al Canadà i el Quebec, per exemple».

Dimarts passat, després del viatge de Sánchez al Canadà, Torra ja va emplaçar el president del Govern central a permetre a Catalunya un referèndum com el Quebec o Escòcia -on va guanyar el «no» a la independència- i va afegir: «No passa res per fer un referèndum. Potser també es perd a Catalunya». El president del Govern, Pedro Sánchez, va assumir ahir que els judicis que se celebrin contra els dirigents independentistes que són a la presó tindran un «impacte polític». Sánchez, en un fòrum organitzat per Reuters amb motiu de la seva presència a Nova York, va reiterar la seva defensa de la llei i el diàleg per normalitzar les relacions a Catalunya i la necessitat de recuperar la convivència. Al plantejar-li la repercussió que en la situació catalana tindran els judicis als dirigents independentistes és quan va admetre que suposaran un «impacte polític». Però va subratllar que el seu paper com a president no és entrar en hipòtesis d'allò que pugui succeir, sinó actuar sobre realitats i que el seu objectiu és seguir donant passos endavant.

A curt termini, Sánchez va reiterar que el que procurarà és aquesta normalització institucional, però al mateix temps va reclamar a la Generalitat que parli amb tots els catalans i que els independentistes tinguin present que són «una minoria molt gran, però una minoria». Sánchez es va referir a la repercussió de la crisi catalana en l'economia espanyola per assegurar que l'impacte ha estat «bastant petit». Va recordar que la sortida d'empreses de Catalunya és semblant al que va succeir al Quebec en el seu pols independentista amb l'estat canadenc i ha destacat que el que el seu Govern ha de fer i està fent és ajudar l'economia catalana i proporcionar certesa, seguretat i confiança.



«Fer un Lleida»

Quim Torra va avisar que «vindran mesos molt complicats» i va cridar els catalans a participar en totes les mobilitzacions que es facin al país aquests dies per «mantenir encesa la flama de l'1-O». Així, el president va apel·lar a l'esperit de «fer un Lleida», és a dir, «de vam votar i vam guanyar» i va demanar «no tenir por a ser lliures, amb totes les conseqüències». «Anem-hi i anem-hi junts amb l'esperit de l'1-O pacífic i democràtic, que les provocacions d'aquests dies no us afectin ni el més mínim», va afirmar Torra.

El president de la Generalitat va insistir a fer una crida a la unitat «del poble» per assolir la república catalana, des del «sacrifici que això comportarà per al conjunt del país». «Necessitem la força i el coratge de manera organitzada, necessitem tenir les entitats més fortes i reflexionar com ho farem», va expressar. A la vegada, va instar la ciutadania a «no acceptar les sentències» que pugui arribar per la causa de l'1-O «perquè no acceptar-les és ser fidel al mandat de l'1 d'octubre».